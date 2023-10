Combien de temps encore la fable du Franc CFA sera-t-elle contée en Afrique ?

Quant à l’ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, « il a accepté à ma grande surprise. Il représente cette génération de pères des indépendances. Senghor était son parrain et son modèle. C’était une rencontre très intéressante. Il a été très honnête et généreux alors que le bilan de la France Afrique est parfois douloureux. Chacun, à travers ce qu’ils disent du Franc CFA, se raconte et raconte une part de sa vie, de son enfance. Chacun expose ses valeurs et évoque ses héritages. » A travers ces personnalités se dessine un riche portrait de l’Afrique.