Afrique, putschs et élections, le basculement de l’histoire

Opinion par Max-Olivier Cahen

Depuis février 2022 , le monde entier a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine Conflit qui a dramatiquement changé la donne géopolitique mondiale.

Dans ce « grand jeu » (1) qui redéfinit les alliances, le continent africain connaît un basculement historique. Les votes des pays africains lors des résolutions concernant la Russie à l’ONU, s’abstenant ou votant contre, ont démontré que le temps des zones d’influences et politiques mises en place par la France et l’Europe après la Seconde Guerre mondiale sont révolues.

Toute la presse titre sur la fin de la Françafrique et nombre d’observateurs expliquent que la Russie via le groupe Wagner et les réseaux de désinformation ont provoqué cette chute. Ce n’est pas exactement le cas, si l’influence russe qui taille des croupières au pré-carré français est bien réelle. Elle n’est pas à l’origine de ce délitement et de la perte d’influence française. Le prosélytisme russe sert de caisse de résonance qui amplifie les tensions et les dysfonctionnements entre la France et ses anciennes colonies. La mort de la Francafrique est actée depuis longtemps. Elle n’est plus qu’un acteur de second plan, incapable d’évoluer ou de s’adapter, poursuivant une politique post-coloniale via ses prismes culturels, monétaires, militaires et des valeurs occidentales que l’ensemble des populations africaines rejettent.

Dans son livre « Le Déclin Franco- africain », Frédéric Lejeal, un des meilleurs experts politologues et journalistes sur l’Afrique ne dit pas autre chose : « N’ayant jamais su se réinventer, cette relation s’est fossilisée au point d’en être devenue, à force de dissonances, indéchiffrable. C’est ainsi que les injonctions démocratiques s’accompagnent dans le même temps , du soutien à des kleptocraties surinvesties dans la répression. L’aveuglement sur les situations intérieures de pays-alliés continue de l’emporter sur la lucidité ».

Les putschs à répétitions aux Burkina Faso, Mali, Guinée Conakry et maintenant au Niger et au Gabon sont des phénomènes totalement endogènes, qui n’ont rien à voir avec les coups d’Etats des années 60-70-80 qui mettaient au pouvoir des militaires téléguidés souvent par des puissances occidentales pour protéger leurs intérêts. Souvent avec des « chiens de guerre » comme Bob Denard, Mike Hoare ou Christian Tavernier à la manœuvre.

Les populations africaines déçues par des expériences démocratiques qui n’ont pas amélioré leurs conditions de vie tant au niveau sécuritaire que social ou alimentaire ; dégoutées par des élites corrompues pérennisant un pseudo-système démocratique qui n’en a que le nom, considèrent dès lors les coups d’États comme une bénédiction.

Quant à la présence des Russes pour appuyer ou renforcer les putschistes, elle est donc la bienvenue car nullement conditionnée aux valeurs occidentales. C’est donc carte blanche pour lutter contre les djihadistes même si c’est au prix de massacres de populations ou autres passe-droits pour conserver leur pouvoir. Malgré cela, les attaques des groupes djihadistes ne cessent de s’intensifier. En un an, les territoires au Mali sous contrôle du EIGS (Etat Islamique au Grand Sahara) ont doublé et ceux d’Al Qaida (GSIM) sont aussi en pleine expansion.

De même, des pays côtiers comme le Bénin, le Togo et le Ghana commencent à subir les assauts répétés des groupes djihadistes. La situation dans toute l’Afrique francophone est en ébullition. En 3 ans, l’Afrique a connu 8 putschs, 1 au Soudan et 7 en Afrique francophone, l’effet domino ne va pas s’arrêter là ! Côte d’Ivoire, Cameroun , Guinée Equatoriale et Congo Brazzaville sont les prochains candidats potentiels.

Si la majorité des experts sont focalisés sur le pré-carré français, ils s’intéressent peu à une autre zone géopolitique dont l’avenir est potentiellement explosif.

La SADC (South African Development Community), forte de 16 membres, (2) est sous tension extrême et risque également de basculer et cela n’est pas le fait de l’activisme russe.

La Russie est historiquement présente dans la région en raison de son appui aux luttes d’indépendance de pays comme l’Angola, le Zimbabwe, le Mozambique ou l’Afrique du Sud. Son influence est réelle comme l’ a prouvé le sommet des BRICS . Cependant, ce sont principalement des liens économiques sous la forme d’ investissements et de fourniture de matériel militaire, même si les échanges commerciaux restent faibles.

La montée des tensions en Afrique Australe et en RDC, centre névralgique de l’Afrique centrale mais faisant partie de la SADC, risque de faire imploser toute la région. Cette situation est directement liée à la politique de deux poids deux mesures menée par les Américains mais aussi à la déliquescence du géant sud-africain.

Le gouvernement américain, faisant fi de son credo politique habituel sur les droits de l’homme et des élections transparentes, distribue les bons et les mauvais points ! Favorisant les États qu’il soutient comme la RDC et imposant aux autres, comme le Zimbabwe, des sanctions.

La région est en proie à un véritable arc de cercle d’insurrections djihadistes allant de l’Est de la RDC passant par la Tanzanie, le Kenya et le Mozambique et dont les « tentacules » touchent même l’Afrique du Sud, dont plusieurs citoyens ont été mis sous sanctions par l’OFAC (Office of Foreign Asset Control) pour le financement de groupes islamiques comme l’ ISCAP (Islamic State in Central Africa Province) ou Ansar al Sunna au Mozambique. Dans la province mozambicaine du Cabo Delgado, si les corps expéditionnaires de la SAMIM (Southern African Development Community Mission in Mozambique ) et celui des Rwandais luttent contre les djihadistes de Ansar al Sunna avec un certain succès, ces derniers mois, les attaques de ces derniers ont repris de plus belle dans le district de Macomia.

En RDC, la situation sécuritaire à l’est est catastrophique et hors de contrôle. Plus de 180 groupes armées écument la région. Les FARDC (Forces Armées de la République Démocratiques du Congo) alliés au FDLR (3) sont incapables de rétablir l’ordre ni de libérer les territoires conquis par le M23 et ce malgré les achats massifs d’armement (plus de 700 millions de dollars en 2022). De ce fait, le Chef de l’État a recruté plus de 1000 mercenaires (4) aggravant encore la situation. Cette tension est symptomatique d’un régime à la dérive. Les États-Unis savent que Félix Tshisekedi n’a aucune légitimité vu leur entérinement de la mascarade électorale approuvée par les institutions africaines, lui offrant le poste de Président en 2018. Un « arrangement » afin que le Congo ne plonge pas dans un marasme politique voire une nouvelle guerre civile.

Aujourd’hui, le Congo est devenu une dictature. Félix Tshisekedi, son épouse Denise Nyakeru, et leurs familles ont mis le pays sous coupe réglée afin d’assurer son élection à la Présidentielle de 2023. Pillage en règle des ressources minières du Pays, arrestation arbitraire d’ opposants ou journalistes, comme Salomon Kalonda, bras droit de Moise Katumbi, ou Stanis Bujakera Tshiamala, correspondant de Jeune Afrique. Sans parler des meurtres comme celui du Député Chérubin Okende. Les libertés fondamentales sont constamment violées par le clan au pouvoir et ses sbires. Sans oublier encore les escadrons de la mort de la Garde Républicaine qui ne répondent qu’aux ordres du Président et qui massacrent à tour de bras les congolais. Dernier massacre le 30 août dernier à Goma 53 personnes exécutés sans oublier ceux de Lubumbashi en mars dernier et de Songololo en 2020.

Les Etats-Unis sont conscients de cette dérive dictatoriale, ainsi que de la mise en place d’une vaste fraude électorale en faveur de Tshisekedi pour les élections du 20 décembre prochain. Cependant, il n’y aucune menace de sanctions à l’horizon alors que les observateurs craignent un véritable chaos orchestré avant celles-ci .

A contrario, le Zimbabwe, qui vient de terminer ses élections présidentielles et législatives sans meurtres d’opposants ni massacres, reste toujours sous de lourdes sanctions américaines et anglaises.

Si les missions des observateurs internationaux, du Centre Carter, du Commonwealth et de l’Union européenne ont critiqué le processus électoral et souligné un certains nombres de manquements évidents, c’était sans aucun doute une des élections les plus pacifiques que ce pays a connues depuis longtemps. Cela est dû principalement au leitmotiv du président Mnangagwa qu’aucune violence durant les élections n’était acceptable .

Les critiques de la mission de la SADC dirigée par l’ancien Vice-Président Zambien Nevers Numba contre le processus électoral ont été les plus violentes, provoquant un début de crise diplomatique entre le Zimbabwe et la Zambie.

Le gouvernement zimbabwéen n’a pas été surpris par cette attitude. Entre le don récents d’hélicoptères militaires à l’armée Zambienne et les discussions relancés pour établir une base militaire américaine, le Zimbabwe considère la Zambie comme la rampe de lancement américaine pour le déstabiliser.

Le Président Sud-Africain Cyril Raphamosa a déclaré que si le rapport de la SADC établissait certains manquements, ils seraient examinés et améliorés pour les élections de 2028 et que la SADC avait mission d’observer et recommander, rien d’autre.

La démocratie zimbabwéenne n’est certes pas parfaite. Cependant, les progrès accomplis en 5 ans sous le président Mnangagwa, alors que le pays est sous sanctions, est tout à fait remarquable. Suite au programme agricole qu’il a mis en place, le pays est devenu autonome au niveau de la production de blé ainsi que d’autres céréales, le plein développement du secteur minier permettra avant la fin de l’année 2023 de générer les 12 milliards de dollars de recettes prévues.

Le Secrétaire Général de l’ONU Antonio Guterres ne s’y est pas trompé. Dans un courrier du 8 septembre, il a félicité le président Mnangagwa pour sa réélection. Dans la foulée, il l’a invité non seulement pour l’Assemblée Générale de l’ONU à New York mais également aux rencontres de haut niveau du UNGA78. Cela ne fait que confirmer sa stature internationale et sa légitimité ; mais plus que tout autre chose, le fait que les 103 députés du parti d’opposition CCC ont prêté serment sans aucune contestation démontre que les élections du 23 août étaient malgré tout régulières.

Ce qui ne sera pas le cas des élections en République démocratique du Congo.

Le Gouvernement américain et la Communauté internationale doivent mettre en place une série de garde fous afin que les élections de décembre 2023 en RDC se déroulent sans hold-up électoral et sans violences. Si ce n’est pas le cas, le pays déjà balkanisé et morcellé à l’Est en zones d’influences de groupes armées et de forces d’occupation étrangères explosera et entraînera l’ensemble de la région dans un basculement chaotique. Permettant entre autres aux groupes djihadistes de proliférer et d’établir un Califat en Afrique australe et centrale bouleversant toute la donne géopolitique de la région.

Le Président Mnangagwa conscient de ce danger depuis 2017, est sans aucun doute un des Présidents les plus pro-actifs dans la dénonciation de l’islamisme intégriste et des risques encourus pour la SADC.

Quant à l’Afrique du Sud à l’approche des élections présidentielles de 2024 , elle n’est pas loin non plus de l’implosion ou de la guerre civile. Le Président Cyril Raphamosa a concédé que son gouvernement n’avait même pas réalisé 50 % de son programme de 2019 , ce qui n’est pas acceptable pour la majorité des sud-africains. Affaibli par une situation sociale explosive (50% des jeunes sont au chômage), des tensions raciales exacerbées par les meurtres de fermiers blancs, les retards de paiement des salaires de l’armée sud-africaine, l’ANC risque de se faire déborder sur son aile gauche par Julius Malema, chef du Parti des Combattants pour la liberté économique (EFF), qui appelle ouvertement à tuer les blancs. Trois acteurs ,l’ANC, l’EFF et l’Alliance démocratique en coalition avec 6 autre partis sont en lice pour les élections, tous antinomiques. Si aucun des trois n’obtient une majorité sans équivoque, l’Afrique du Sud pourrait se diriger vers une guerre civile.

Si l’Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo implosent, le basculement géopolitique de l’Afrique Centrale et Australe sera irrémédiable. Redéfinitions des frontières, création de nouveaux états et guerres larvées entre acteurs d’un même Etat comme au Soudan. Le Maréchal Mobutu avait dit après moi le déluge , l’histoire pourrait lui donner raison.

grand jeu : expression attribué à l’écrivain britannique Rudyard Kipling qui désigne l’affrontement au 19 ème siècle les britanniques et les russes en Asie ; mais qui aujourd’hui peut s’appliquer à l’ensemble de la situation géopolitique mondiale. SADC : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, République Démocratique du Congo, Seychelles , Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Comores, Eswatini, Lesotho et Malawi FDLR : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda Plus de mille mercenaires sont présents à L’Est du Congo sous le Commandement de l’ancien légionnaire français Horatius Porta ainsi que la société Agemira d’Olivier Bazin.

