RDC: 18 civils et un militaire tués par des milices dans l’ouest

Dix-huit civils et un militaire congolais ont été tués par des milices en début de semaine dans l’ouest de la République démocratique du Congo, dans le cadre d’un conflit à caractère communautaire qui s’étend de plus en plus, a-t-on appris dimanche du compte rendu du conseil des ministres.

Lors de la réunion du conseil des ministres qui s'est tenue vendredi à Kinshasa, le ministre de la Défense a informé les membres du gouvernement de « l'incursion » menée par les miliciens « Mobondo » le lundi 11 septembre dans le village de Final, dans le territoire de Kimvula, province du Kongo-central, a indiqué le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans son compte rendu. Il a été enregistré « un bilan de 18 civils et un militaire tués », un autre militaire porté disparu et « tout le village (a été) incendié », a détaillé cette source, ajoutant que « les forces de défense et de sécurité continuent la traque de ces assaillants Mobondo ». Le territoire de Kimvula est situé à environ 190 km de Kinshasa, la capitale du pays. Des violences communautaires dans l'ouest de la RDC ont débuté en juin 2022 sur le territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe autour d'un conflit foncier entre les Teke, qui se considèrent comme propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 kilomètres, et les Yaka, venus s'installer après eux. Après une accalmie, les violences ont repris début mars et depuis, des centaines de personnes ont été tuées dans les attaques qui ont visé les villages Teke et les forces de sécurité. Présentés comme membres de la communauté Yaka, les miliciens « Mobondo » sont accusés de prendre une part active dans ces violences. Le ministre de la Défense « a alerté le conseil (des ministres) du fait que le phénomène Mobondo, jadis localisé dans les provinces de Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et Kinshasa, tend à s'exporter dans la province du Kongo-Central », indique-t-on par ailleurs dans ce compte rendu. Ce conflit dans l'ouest du pays a été largement ignoré, l'attention étant portée sur la région orientale du pays où la rébellion du M23 a conquis de larges portions du territoire dans la province du Nord-Kivu, tandis que le groupe armé Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) sème la terreur dans celle de l'Ituri.