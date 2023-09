Gaëlle Bélem remonte aux origines du parfum doux-amer de la vanille

Entre roman, essai et recueil d’anecdotes, Gaëlle Bélem remonte – à travers de riches et rares archives réunionnaises – le fil de la découverte de l’une des épices les plus rares et les plus prisées de l’histoire de l’humanité, la vanille, qui s’est imposée dès la moitié du 19e siècle sur toutes les grandes tables d’Europe et du monde.