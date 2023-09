Niger : Le coup d’État inspire les musiciens

Au milieu d’une foule rassemblée en soutien aux militaires au Niger, la star du moment apparaît. Ceintré dans son treillis, le sergent Maman Sani Maigochi déroule une chorégraphie où les garde-à-vous et les coups de fusil imaginaires se mêlent aux pas de danse chaloupés.

Le coup d’État du 26 juillet au Niger est soutenu par plusieurs artistes militaires ou civils, qui enchaînent les productions dans un pays pris de fièvre patriotique.

Militaire d’active et musicien formé à la caserne, Maman Sani Maigochi se distingue par un improbable mélange de rythmes soyeux et de symboles martiaux, décliné dans ses clips diffusés en boucle à la télévision nationale aux premières heures du coup d’État.

Soldats en opération, parades militaires, remises de médailles… Des images tirées des films de promotion des forces armées nigériennes, et entrecoupées par le déhanché du sous-officier le plus célèbre du Niger, régulièrement déployé en opération pour soutenir le moral des troupes.

Depuis le début des années 2010, son béret vert et son sourire ravageur incarnent la forte popularité de l’armée nigérienne auprès du public: 71% des Nigériens disent avoir « beaucoup » confiance en leurs soldats, selon un sondage Afrobarometer réalisé en juin 2022.

En permission à Niamey, fief de l’opposition au régime déchu, le sergent Maigochi enregistre un énième clip face à un attroupement de curieux dans les jardins du centre culturel Oumarou Ganda.

Le plateau se résume à une caméra et un ordinateur posé sur un haut parleur qui crache son nouveau titre. Depuis le coup d’État, les nouvelles productions s’enchaînent à une cadence effrénée malgré des moyens limités.

« Elan spontané »

Héritier d’une longue lignée d’artistes fonctionnaires, Maman Sani Maigochi entend « galvaniser » les troupes et les civils par ses compositions et y intègre des sonorités classiques du patrimoine musical nigérien, encore méconnu en dehors de la région.

« Les douma, le kalangou, le gourimi, ces instruments traditionnels, je les mets dans mes musiques (…) pour les enrichir un peu, parce que si le Nigérien entend ce type de truc, il aime, ça le réveille ! », dit-il.

Les menaces d’intervention militaire brandies par des voisins ouest-africains opposés au coup d’Etat ont réveillé le patriotisme d’une partie des Nigériens et le nouvel hymne national adopté en juin, avant le coup d’Etat, fait fureur.

Une cohorte d’artistes civils se sont joints au mouvement et animent les rassemblements de soutien au régime militaire organisés dans les principales villes du pays. Avec une large gamme qui s’étend de la musique traditionnelle au rap, en passant par le reggae.

« Il y a eu un élan spontané de différentes couches sociales pour sortir et soutenir le coup d’État », assure le chanteur Adamou Yacouba, alias Black Mailer.

A l’intérieur d’un studio de Niamey, ce célèbre musicien nigérien entonne sa nouvelle production dès le courant revenu après un long délestage. Le rastaman a assorti ses éternelles dreadlocks, plutôt mal vues dans une société conservatrice et religieuse, d’une veste militaire de circonstance.

« Quand la démocratie est privatisée, soldat, il faut la militariser ! », chante-t-il, sur un beat syncopé.

« Feuille de route »

La scène pourrait étonner dans un pays étranger, mais elle n’a rien de surprenant au Niger.

L’histoire du pays est marquée par une succession de régimes militaires et de coups d’État qui ont souvent mis fin à des gouvernements impopulaires. De Seyni Kountché à Ibrahim Baré, les hommes forts et leurs régimes d’exception ont laissé un bon souvenir à une partie des Nigériens, déçus par la classe politique.

« Tout ce que nous avons eu comme texte régissant le monde de la culture, à 70% ou 80% nous les avons eus pendant les régimes d’exception. Une manière de dire que les militaires nous écoutent plus que les civils, c’est dommage, c’est paradoxal, mais c’est comme ça », affirme Rachid Ramane, président de la Fédération des associations artistiques et culturelles du Niger.

Ces musiciens, militaires ou civils, ne se contentent pas toutefois de chanter des louanges. Leur art est envisagé comme « une feuille de route pour le militaire », affirme Black Mailer.

Des artistes comme lui n’ont pas hésité à critiquer de précédents régimes, à leurs risques et périls. « Toute ma carrière a été une série d’ennuis! », plaisante-t-il.

Dans un pays où la musique peine à s’affranchir des carcans sociétaux, art et politique vont souvent de pair.

« Dans le patrimoine artistique et musical chanté au Niger, 80% des productions sont des appels à la veille » citoyenne, estime Rachid Ramane qui ajoute: « Nous sommes les yeux et les oreilles des sans voix, et nous allons continuer ».

Que pensez-vous de cet article?