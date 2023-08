RDC: une dizaine de morts lors d’affrontements entre le M23 et des groupes d’autodéfense

Au moins dix personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo), ont rapporté lundi des médias congolais et la radio onusienne Okapi, citant des sources locales.

Selon Radio Okapi, parrainée par l’Onu, onze personnes sont mortes à la suite d’affrontements entre les rebelles du Mouvement du 23 Mars (M23) et des groupes d’autodéfense dans le village Marangara, dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs personnes ont également été blessées, alors que des maisons ont été incendiées et des biens détruits.

Plusieurs sources locales affirment que les rebelles du M23 ont attaqué les groupes d’autodéfense dans ce village avant de commettre ces tueries sur les populations civiles. Cette attaque est intervenue entre 03h00 et 06h00 locales.

Selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito, Isaac Kibira, le M23 a agi en représailles à des embuscades tendues par des miliciens patriotes dits Wazalendo.

« Les présumés RDF -RDF (armée rwandaise) /M23 ont fait incursion dans les villages de Runzenze et Marangara (…) Ils ont tiré à bout portant sur des civils et brûlé des maisons. Le bilan fait état de huit personnes tuées à Marangara et deux autres à Runzenze. Ces deux villages se trouvent à la lisière du parc national des Virunga, là où les M23 se camouflent et tendent des embuscades », a affirmé ce fonctionnaire au site d’information en ligne Actualité.cd.

Les victimes « sont des gens n’ayant aucun lien avec les hostilités », a pour sa part dit Héritier Gashegu, un militant du mouvement citoyen Vision pour la victoire du peuple actif à Rutshuru, chiffrant à neuf le nombre de tués.

« Cette méthode de massacrer les populations civiles devient de plus en plus récurrente. Aucune semaine ne passe sans qu’il y ait un nouveau massacre signé par le M23 au vu et au su des forces régionales de l’EAC (Communauté de l’Afrique de l’Est, ndlr) qui sont stationnées à Tongo. Nous demandons le déploiement de la force onusienne (la Monusco) à Tongo pour protéger les civils », a-t-il ajouté.

Rébellion majoritairement tutsi, soutenue par le Rwanda selon diverses sources dont des experts de l’Onu, le M23 s’est emparé depuis l’an dernier de vastes pans de territoire au nord de Goma.

Une trêve fragile s’observe dans les combats entre le M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de soldats de la force régionale de l’EAC il y a quelques mois dans la région. Mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles à des groupes armés se présentant comme patriotes.

