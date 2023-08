Somalie : enquête ouverte après le 100 mètres féminin le plus lent de l’histoire

La jeune athlète somalienne Nasra Abukar a signé un record étonnant aux Jeux mondiaux universitaires organisés en Chine.

La coureuse somalienne a bouclé la course en 21’81’’, soit environ dix secondes derrière la sprineuse lauréate de cette course. C’est le chrono le plus lent de l’histoire de la compétition.

Une performance qui n’est pas passée inaperçue et suscite désormais la polémique.

Nasra Abukar serait en réalité la nièce de la présidente de la Fédération somalienne d’athlétisme. Une enquête a été ouverte en Somalie. Selon CNN et Forbes, Mohamed Bare Mohamud, le ministre des Sports, a demandé la suspension de Khadijo Aden Dahir, la présidente de la Fédération d’athlétisme.

🏃‍♀️🇸🇴 Insolite : la performance d’une athlète somalienne lors d'une course de 100 mètres en #Chine est devenue virale. Nasra Abukar Ali (vraisemblablement non entraînée) a terminé la course en 21.81 secondes, soit 10 de plus que la gagnante. Le ministère des Sports somalien a… pic.twitter.com/HRz5pMuafl — Mediavenir (@Mediavenir) August 3, 2023

