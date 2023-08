Les élections au Zimbabwe ne seront ni libres ni justes, selon HRW

Les élections nationales prévues pour août au Zimbabwe auront lieu dans le cadre d’un « processus électoral gravement défectueux » qui ne respecte pas les normes mondiales pour des élections libres et équitables, a estimé jeudi l’ONG Human Rights Watch. Les Zimbabwéens votent le 23 août pour élire leur président et le Parlement mais ce pays enclavé d’Afrique australe se prépare à des scrutins tendus. L’opposition dénonce depuis des mois une répression croissante à l’approche des élections, notamment des arrestations abusives d’opposants, et accuse le parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1980, le Zanu-PF, d’utiliser les tribunaux pour la cibler et faire taire toute dissidence.



Jeudi dernier, un tribunal a ainsi disqualifié tous les candidats aux législatives de l’opposition dans la deuxième ville du Zimbabwe, Bulawayo, estimant qu’ils avaient déposé leur candidature en retard – en dépit d’un avis contraire de la commission électorale.

Les tribunaux sont devenus des « armes » pour cibler les représentants de l’opposition et les autorités électorales manquent d’impartialité, a de son côté dénoncé HRW dans un rapport reposant sur des entretiens avec des militants et des responsables politiques.

Le gouvernement zimbabwéen n’a pas réagi dans l’immédiat. « Le gouvernement du Zimbabwe doit prendre des mesures concrètes avant les élections pour remplir ses obligations en vertu du droit national et international afin de permettre aux gens de voter sans intimidations, peur et violences », a déclaré Ali Nassah. « Jusqu’à présent, rien n’indique que les autorités soient prêtes à le faire », a-t-il ajouté.

Le président Emmerson Mnangagwa, 80 ans, qui dirige le ZANU-PF et a remplacé l'homme fort du Zimbabwe Robert Mugabe en 2017 après un coup d'État militaire, cherche à être réélu. Son principal concurrent est le pasteur Nelson Chamisa, un avocat de 45 ans.