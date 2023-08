RDC: un nouveau chef à la tête des renseignements intérieurs

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé, mardi, de nouveaux dirigeants à la tête des institutions sécuritaires du pays, dont un nouveau patron de l’Agence nationale de Renseignements (ANR), en la personne de Daniel Lusadisu Kiambi, en vertu d’ordonnances présidentielles lues en soirée à la télévision publique nationale; la RTNC. M. Lusadisu succède, à moins de cinq mois des élections générales prévues le 20 décembre en République démocratique du Congo (RDC), à Jean-Hervé Mbelu, nommé en décembre 2021 comme administrateur général de l’ANR.

M. Lusadisu est, selon le site d’information Actualité.cd, médecin de formation, spécialisé en cardiologie et en médecine d’urgence. Il a également suivi une formation militaire à l’École royale militaire (ERM) de Bruxelles. Il a servi au sein des Forces armées zaïroises (FAZ) sous le dictateur Mobutu Sese Seko, notamment au sein de la Division spéciale présidentielle (DSP), la garde personnelle du président de l’époque.

Le nouveau patron de l’ANR est présenté comme proche de l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), le parti de M. Tshisekedi, candidat à sa réélection.

L’ANR, très présente sur l’ensemble du territoire congolais, a été longtemps redoutée, notamment pour sa propension à arrêter et à détenir hors toute procédure judiciaire des opposants politiques ou des défenseurs des droits de l’homme.

L’agence a été dirigée durant près de dix ans par Kalev Mutond, considéré comme très proche de l’ancien président Joseph Kabila Kabange et visé par des sanctions américaines et européennes pour la répression des manifestations de l’opposition dans les dernières années du régime Kabila. Il avait été limogé en mars 2020 par M. Tshisekedi, arrivé au pouvoir un an plus tôt.

Aux termes d’une deuxième ordonnance, Jean-Louis Esambo Kangashe a été nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi en remplacement de Jean-Claude Kabongo. Doyen de la faculté de droit à l’Université de Kinshasa (Unikin), le professeur Esambo a été juge à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat.

