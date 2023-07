Le Rwanda a rejeté vendredi les « accusations infondées » portées la veille par son voisin de la République démocratique du Congo (RDC), qui a affirmé avoir repoussé une incursion de troupes rwandaises sur son sol, dans la province du Nord-Kivu. « Les accusations sont infondées et font partie d’une entreprise de désinformation et de propagande de longue date de la part des dirigeants de la RDC pour détourner l’attention de leurs échecs internes à maintenir la paix et la sécurité à l’intérieur de leurs propres frontières », affirme le ministère rwandais de la Défense dans un communiqué.

« Les forces de défense rwandaises notent la tendance continue aux fausses accusations et à l'escalade, qui peuvent servir de prétexte à une attaque planifiée (…) sur le territoire rwandais », ajoute-t-il. Jeudi soir, l'armée congolaise (les FARDC) a affirmé dans un communiqué avoir repoussé des troupes rwandaises qui avaient « franchi » dans la matinée la frontière au nord de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, « pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays ». Les militaires rwandais « se sont repliés dans leur pays », ajoutait le texte, affirmant que « les FARDC vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite ». Deux autres sources militaires dans l'est de la RDC ont affirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'un soldat rwandais avait été tué lors de cet accrochage, ce que n'évoquent pas les FARDC dans leur communiqué. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont au plus bas et les incidents à leur frontière sont récurrents. Depuis début 2022, Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 (« Mouvement du 23 mars »), ancienne rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes fin 2021 et conquis de vastes territoires dans l'est de la RDC, et de combattre à ses côtés. Des experts de l'ONU ont corroboré ce soutien, condamné par plusieurs chancelleries occidentales. Kigali conteste, accusant en retour Kinshasa de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un mouvement hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.