L’asbl Jambo récuse l’accusation de négationnisme venant de Kigali

L’asbl Jambo, qui a révélé cette semaine le « refus » belge d’accorder son agrément à un nouvel ambassadeur désigné par Kigali, a déploré vendredi des « propos diffamatoires » tenus par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, à son encontre et des « erreurs » dans ses déclarations. Jugeant « regrettable » le refus de l’agrément de l’ambassadeur Vincent Karega par la Belgique, Mme Makolo avait affirmé mercredi au journal ‘The New Times’ (gouvernemental) « que le gouvernement belge semble avoir capitulé face aux pressions du gouvernement de la RDC (République démocratique du Congo) et à la propagande des organisations et militants négationnistes ».

Le président du conseil d'administration de Jambo, Robert Mugabowindekwe, récuse, dans un communiqué publié vendredi, l'accusation de négationnisme à l'adresse des membres de l'asbl. « L'association et ses membres réaffirment une nouvelle fois, sans équivoque, leur reconnaissance du génocide contre les Tutsi au Rwanda en 1994 » (qui a fait quelque 800.000 morts en trois mois selon l'ONU, essentiellement au sein de la communauté tutsi, ndlr), souligne le texte. L'asbl Jambo ajoute condamner « l'utilisation répétée et malsaine du qualificatif +négationniste+ dont les officiels rwandais et leurs partisans belges ne cessent d'abuser afin de susciter la haine et la violence contre ceux qui osent critiquer le régime répressif rwandais ». Une plainte pour diffamation et calomnie est d'ailleurs toujours diligentée par un juge d'instruction belge contre plusieurs individus ayant abusé de ce qualificatif. L'asbl Jambo, entre autres, y est partie civile, poursuit M. Mugabowindekwe. Le site d'information Jambonews.net a révélé lundi que la Belgique a refusé l'agrément de M. Karega, désigné en mars dernier comme nouvel ambassadeur du Rwanda à Bruxelles par le président Paul Kagame. Certaines sources, citées par le quotidien 'La Libre Belgique', évoquent plutôt un « pourrissement » du dossier » qu'un refus d'agrément.