RDC : Inquiétudes de la famille de Chérubin Okende

La famille du député et porte-parole du parti Ensemble pour la République, retrouvé mort le 13 juillet dernier, après avoir porté plainte contre X, a protesté mardi 25 juillet contre les déclarations publiques du procureur général près la cour de cassation. Elle se dit aussi inquiète des pressions subies par le garde du corps emprisonné et soumis, selon elle, à des traitements qui relèvent de la torture.

La famille du garde du corps de l’ancien ministre, par ailleurs beau-frère de Chérubin Okende, ne cache pas ses inquiétudes non plus. Nico, ce garde du corps, a été interpellé et placé en détention. Selon ses proches, il subirait de fortes pressions pour avouer des contacts étroits avec Moïse Katumbi, le patron d’Ensemble pour la République, et, dans la foulée le charger de la responsabilité du meurtre.

« Il ne connaît pas Katumbi, explique un de ses proches. Mais cette réponse ne convient pas à ses geôliers. Il subit de fortes pressions pour avouer ce qu’ils ont envie d’entendre. Sa famille aussi est mise sous pression ».

L’annonce de la mobilisation de la communauté internationale pour participer à une enquête indépendante crispe visiblement beaucoup de monde à Kinshasa. « On est dans une course contre la montre pour essayer de boucler un maximum l’enquête avant que ces experts internationaux arrivent à Kinshasa », poursuit ce proche qui appelle les autorités nationales à ne pas piper le dés. « Les Nations unies ont répondu favorablement à la demande d’assistance de la famille, du président du parti et de l’Etat, ce n’est pas simplement pour lire des rapports qui auraient été rédigés à la hâte avec des conclusions douteuses. Il faut éviter de semer le doute. Il faut que tout le processus soit irréprochable et vérifiable scientifiquement ».

Ce proche rejoint ainsi la famille du défunt et ses avocats qui ont vivement critiqué les sorties du procureur général qui, alors que l’enquête doit demeurer secrète, a révélé des élements qui semblent vouloir charger le chauffeur et il a aussi ajouter des indications balistiques pour le moins surprenantes avant que l’autopsie soit menée.

Au micro de RFI, Me Onyemba, un des avocats de la famille a ainsi rappelé : « la volonté ferme de la famille de Chérubin Okende de ne pas voir le procureur, ici, en phase inquisitoriale qui est essentiellement secrète, se livrer à des spectacles de point de presse qui n’avancent pas l’opinion ». Et d’ajouter que « le procureur général s’est livré à des affirmations que nous considérons être dangereuses : désigner le coupable provisoire participe exclusivement de la volonté d’orienter l’opinion vers une enquête bâclée.. »

