L’Union européenne a « fermement » condamné vendredi la présence militaire rwandaise dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) pour appuyer la rébellion tutsi M23, soupçonnée de nombreuses attaques meurtrières contre des civils. « L’UE condamne fermement le soutien apporté par le Rwanda au M23 et la présence militaire rwandaise dans l’est de la RDC, révélés dans les rapports du groupe d’experts des Nations unies », selon une déclaration du chef de la diplomatie des Vingt-Sept, Josep Borrell.

La rébellion du M23 a repris les armes fin 2021 et s’est emparée de vastes pans de territoire du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC frontalier du Rwanda et de l’Ouganda.

Depuis le début, Kinshasa accuse le Rwanda d’armer cette rébellion et de combattre à ses côtés, ce qu’ont corroboré des experts de l’ONU bien que Kigali s’en défende.

En décembre 2022, l’Union européenne s’était déjà émue du soutien rwandais à ces rebelles, et avait « exhorté vivement » Kigali à y mettre fin.

Dans cette nouvelle déclaration de M. Borrell « au nom de l’UE », les Européens réitèrent leur demande « urgente » de retrait des troupes rwandaises appuyant le mouvement.

Le Rwanda, est-il ajouté, doit « utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur le groupe afin qu’il se conforme aux décisions prises dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda » (les décisions prises par les dirigeants de la communauté des Etats d’Afrique de l’est et de l’Angola, ndlr).

Cesser les violences conformément aux résolutions de l’ONU est aussi une responsabilité de la RDC, selon le chef de la diplomatie de l’UE.

Ainsi les 27 Etats membres appellent également Kinshasa à « cesser immédiatement son soutien et sa coopération » avec différents groupes armés locaux et étrangers –notamment les FDLR–, et à « prendre toutes les mesures légales et légitimes pour protéger la population civile sur son territoire ».

Les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) sont un groupe armé majoritairement hutu, fondé par d’anciens responsables du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda et vu comme une menace par l’actuel pouvoir rwandais. L’existence et la violence de cette milice ont justifié les interventions rwandaises passées en RDC.

Dans un rapport publié le mois dernier, les experts de l’ONU ont lancé un cri d’alarme face à « la violence galopante » et aux « besoins humanitaires croissants » dans l’est de la RDC.

