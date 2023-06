RDC: douze condamnations à mort à Kwamouth, où la préparation des élections patine

Douze personnes ont été condamnées à mort pour « terrorisme » à la suite de violences qui ont ensanglanté la région de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe (ouest de la République démocratique du Congo), a rapporté l’agence congolaise de presse (ACP, officielle), alors que l’enregistrement des électeurs en vue des scrutins du 20 décembre a été reporté dans cette région, placée sous couvre-feu. Ces condamnations à mort – ce ne sont pas les premières – ont été prononcées par le tribunal militaire de garnison de Bandundu-Bagata-Mai Ndombe, a précisé l’ACP dans une dépêche datée de samedi.

Le tribunal siégeant en matière répressive au premier degré a aussi prononcé la confiscation, au profit de l’Etat congolais, des armes blanches et armes de chasse saisies par le parquet militaire.

Deux vagues de jugements successives, en avril et mai derniers, ont déjà condamné à mort une trentaine d' »assaillants » accusés d’actes de terrorisme, de pillage et de participation à un mouvement insurrectionnel.

Plus de 300 personnes ont perdu la vie depuis juin 2022 dans le territoire de Kwamouth et plus de 60 à Bagata, dans la province voisine du Kwilu, depuis septembre à la suite de ces affrontements intercommunautaires provoqués par le groupe armé Mobondo, qui désigne des membres de la communauté Yaka, en conflit avec celle de Teke.

Les Teke et les Yaka sont impliqués dans un litige foncier « lié à une redevance coutumière et à l’accès à la terre », selon l’ONG Human Rights Watch (HRW). Les Teke, qui sont établis sur les plateaux de sable qui s’étendent sur les deux rives du fleuve Congo depuis des décennies, se considèrent comme originaires et propriétaires des villages situés le long du cours d’eau, sur une distance d’environ 200 kilomètres.

Les Yaka, aussi appelés Bayaka, sont venus s’installer après eux. Ce peuple d’agriculteurs cultive du manioc, de l’arachide, des ignames…. Il pratique aussi l’élevage de la volaille et du petit bétail.

Les affrontements, qui ont également provoqué le déplacement de milliers de personnes, se sont étendus à la province voisine du Kwango ainsi qu’à celle de Kinshasa, qui englobe la capitale de la RDC.

Le ministre congolais de l’Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a récemment assuré que la paix était rétablie dans le territoire de Kwamouth.

Mais l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs en vue des scrutins – une présidentielle, couplée à des législatives nationales et provinciales – du 20 décembre qui devait débuter ce lundi 26 juin, dans le territoire de Kwamouth a été reportée, a indiqué dimanche le média en ligne Actualité.cd, citant le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Denis Kadima Kazadi.

