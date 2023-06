François-Xavier de Donnea dénonce l’insécurité dans les parcs de Virunga et de Garamba

« Les milices locales et les terroristes du M23 créent l’insécurité dans les parcs de Virunga et de Garamba, en République démocratique du Congo (RDC) », a dénoncé François-Xavier de Donnea, administrateur belge de ces parcs, reçu en audience mardi à Kinshasa, au ministère congolais de la Défense nationale. « Nous essayons de sécuriser autant que possible la population locale. Pour le moment, nous sommes essentiellement victimes d’attaques des Maï-Maï et nous devons sans cesse repousser des attaques au nord, contre le personnel du parc de Virunga », précise encore M. de Donnea, selon des propos rapportés par l’agence congolaise de presse (ACP, officiel).

« Nous avons déjà perdu 5 à 15 gardes cette année. La situation au Haut-Uélé, dans le parc de Garamba, est pacifiée. Mais au parc de Virunga, la présence de milices locales, indépendamment de celle du M-23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes », a déclaré M. De Donnea, à l'issue de sa rencontre avec le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. La situation sécuritaire dans les deux parcs était au menu de leurs échanges, a précisé l'ancien ministre belge de la Défense. « L'essentiel de notre discussion a tourné autour des problèmes de l'insécurité au Nord-Kivu, et nous avons voulu informer le vice-Premier ministre Bemba des efforts que fait le parc de Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord-Kivu », a-t-il expliqué. Selon des observateurs, le secteur touristique peine à décoller dans l'Est de la RDC à cause de l'insécurité qui frappe presque tous les parcs nationaux, et principalement celui de Virunga. M. De Donnea était accompagné, lors de cette audience, de l'ambassadeur de Belgique en RDC, M. Johan Indekeu.