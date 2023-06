RDC : Sanctions euopéennes levées contre Kalev Mutond et Emmanuel Shadary

Le conseil de l’Union européenne a annoncé ce lundi 19 juin 2023 qu’elle retirait Kalev Mutond et Emmanuel Shadary de la liste des personnes sanctionnées en raison de leur implication dans des violations des droits de l’homme et de leur rôle dans l’entrave au processus électoral de 2018.

Kalev Mutondo, l’ancien patron des renseignements de la RDC sous Joseph Kabila, et Emmanuel Ramazani Shadary, ancien ministre de l’Intérieur et candidat du FCC à la présientielle de 2018, ne sont plus sur la liste des personns sanctionnées par l’Union européenne. Ils faisaient jusqu’ici l’objet de mesures restrictives de l’UE en raison de leur implication dans des violations des droits de l’homme et de leur rôle dans l’entrave au processus électoral de 2018. Le Conseil a pris cette décision à la lumière des arrêts du Tribunal de mars 2023.

Les sanctions de l’UE restent en vigueur à l’égard de 15 autres personnes du régime de Joseph Kabila.

Le Conseil européen insiste dans son communiqué pour insister sur le fait qu’il continuera à suivre de près la situation en République démocratique du Congo et qu’il est disposé à inscrire sur la liste toute personne qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, qui est impliquée dans de graves violations des droits de l’homme ou dans des atteintes graves à ces droits, ainsi que les personnes responsables d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité ou d’inciter à la violence.

Le Conseil est également prêt à inscrire sur la liste ceux qui exploitent la fragilité de la situation en RDC, notamment en exploitant des ressources naturelles et des espèces sauvages ou en en faisant le commerce de manière illicite.

