Coupe d’Afrique des Nations: la RDC s’est relancée face au Gabon

Le Groupe I des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations est sans conteste le plus indécis. Après cinq journées, les quatre équipes peuvent encore espérer terminer parmi les deux premiers. Victorieuse 0-2 au Gabon avec des buts d’Aaron Tshibola (34e) et Fiston Mayele (83e), la RD Congo a pris la tête avec 7 points. Le Gabon possède également 7 points, mais il a été moins performant dans les confrontations directes. Chez les Congolais, William Balikwisha (Standard) est resté sur le banc. Le Soudan (6 points) et la Mauritanie (5 points) sont toujours en course. Lors de la dernière journée, la RD Congo recevra le Soudan et le Gabon se rendra en Mauritanie.

Dans le Groupe E, il y a encore trois candidats pour deux places. Malgré son partage 0-0 à Madagascar (2 points), le Ghana reste premier avec 9 points, un seul d’avance sur l’Angola, qui s’était imposé 1-2 en Centrafrique, samedi. Malgré cet échec, les Fauves du Bas-Oubangui (7 points) ne sont pas éliminés, mais devront aller arracher leur qualification au Ghana. Chez les Ghanéens, Dennis Odoi (Club Bruges) et Joseph Paintsil (Genk) étaient titulaires, Majeed Ashimeru (Anderlecht) et Abdul Nurudeen (Eupen) sont restés sur le banc. Hakim Abdallah (Virton) est monté au jeu côté malgache. Le Nigeria (12 points) et la Guinée-Bissau (10 points) sont les deux lauréats du Groupe A; Les Super Eagles se sont imposés 2-3 en Sierra Leone (5 points) et les Guinéens s’étaient contenté du minimum, 0-1, à Sao Tome et Principe le 14 juin. Que pensez-vous de cet article? +3 0