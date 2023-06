Une nouvelle trêve entre en vigueur au Soudan

Une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dimanche au Soudan, annoncée la veille par les médiateurs saoudiens et américains pour tenter de mettre un terme à deux mois de combats qui ont plongé le pays dans une crise majeure. Entrée en vigueur dans tout le pays à 06h00, il s’agit d’une énième trêve entre l’armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, en guerre depuis le 15 avril.

Outre l’arrêt de tout mouvement et d’attaque pendant trois jours, les deux camps ont convenu d’acheminer de l’aide humanitaire dans l’ensemble du Soudan.

Dans ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres au monde, plus de 2.000 personnes ont été tuées, selon l’ONG ACLED. L’Onu estime que plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit et que 25 des 45 millions d’habitants dépendent désormais de l’aide humanitaire pour survivre.

Une heure après son entrée en vigueur, la situation à Khartoum était « calme », selon des habitants. « Le problème est que les jours qui suivent la trêve sont généralement très difficiles. C’est comme si les combattants voulaient rattraper (les jours de cessez-le-feu) », lâche Hana’a Hassan, résidente du centre de Khartoum.

Les affrontements s’étaient intensifiés avant que les deux camps ne s’engagent à respecter la trêve dans des déclarations séparées samedi soir.

« Malgré notre engagement en faveur du cessez-le-feu, nous répondrons résolument à toute violation commise par les rebelles » FSR pendant la trêve, a affirmé l’armée.

Les paramilitaires ont pour leur part promis « d’honorer (leur) engagement en faveur d’une cessation complète des hostilités dans toutes les régions du Soudan, dans le but principal de faciliter l’acheminement d’aide humanitaire vitale aux civils ».

Des quartiers entiers de la capitale sont privés d’eau potable et l’électricité ne fonctionne que quelques heures par semaine. Les témoignages sur des violences de grande ampleur contre les civils se multiplient par ailleurs au Darfour, vaste région de l’ouest du Soudan.

