Move with Africa: 10 jours hors du temps à la ferme de N’doumboudj.

Vendredi 28 avril, après 5h de route depuis Thiès… la surprise est de taille ! Alors que nous arrivons en camionnette, les jeunes sénégalais.e.s nous accueillent en mobylette, au son des djembés et sous nos yeux émerveillés, nous montrent le chemin de la ferme. Notre arrivée restera gravée dans nos mémoires : les chants joyeux et les danses permettent de briser tout de suite la glace…L’accueil est chaleureux et festif… un premier aperçu de cette hospitalité sénégalaise mieux connue sous le nom de « terranga ».

Les jeunes, tant belges que sénégalais.e.s, seront étonné.é.s de la facilité avec laquelle les échanges se font spontanément. Le jeu de connaissance prévu dès le premier jour les aidera beaucoup à vaincre leur timidité et aller plus facilement vers l’autre. Le respect mutuel et la confiance se sont très vite installés dans leurs partages.

Les journées s’écouleront ensuite au rythme des chantiers programmés le matin : l’aide à la préparation des repas, plus de 40 bouches à nourrir, cela nécessite beaucoup de pommes de terre à éplucher et d’oignons à couper 😁😭, la maçonnerie pour préparer la structure qui surélèvera la réserve d’eau, le travail au potager, la transformation des fruits en jus ou en sirop, la préparation du pain ou encore le ramassage des déchets au village. Les après-midis seront ponctués de moments de débats sur des thèmes variés comme la solidarité ou l’éducation, des animations diverses dont le super « escape game » préparé par Hugo et Maë pour présenter la Belgique. Au programme encore, des moments plus solennels, comme la rencontre du Chef de village et de l’Imam, ainsi qu’une petite visite à l’école de N’Doumboudj : les mathématiques sont aussi compliquées au Sénégal qu’en Belgique pour certain.e.s 😉 Ils passeront enfin leurs soirées à danser et chanter autour du feu au son des djembés et prolongeront leurs discussions parfois tard dans la nuit…

À côté de ces instants passés à la ferme, les jeunes auront la chance de partager des moments de détente à Myssirah pour découvrir le majestueux fromager millénaire (c’est un arbre, pas un vendeur de fromages 😉) et le marché aux poissons. Ils visiteront la radio communautaire de Soucoutah et passeront enfin une journée inoubliable dans la baie du Sine Saloum.

La rencontre et l’union belgo-sénégalaise sera illustrée dans une belle fresque commune qui est maintenant présente sur le mur d’un des dortoirs de la ferme.

Au-delà de la découverte de la culture sénégalaise, nos jeunes auront appris à s’ouvrir aux autres, à être eux-mêmes, à prendre la parole, à défendre des idées et à respecter celles des autres, à combattre les préjugés et les stéréotypes, à vivre en groupe, à remercier…Quel magnifique apprentissage pour ces jeunes qui devront bientôt faire des choix importants pour leur futur !

Le départ de la ferme sera fort en émotions. Ils sont partis valise à la main… ils reviennent les cœurs riches de bagages bien plus précieux !

Merci à Asmae et au Move de nous avoir permis de vivre cette expérience unique qui sera pour nous inoubliable !

Que pensez-vous de cet article?