Move with Africa: un échange interculturel à Comé

Une rencontre interculturelle au Bénin évoque souvent un voyage en immersion et de découvertes où, ici, des jeunes ont l’opportunité de se plonger dans une culture différente de la leur.

Cette expérience unique nous a été permise au Bénin, un pays situé sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest.

Le projet avait pour objectif de rapprocher deux associations de jeunes, l’une en Belgique, La Chaloupe à Ottignies, et l’autre au Bénin, Carrefour Jeunesse Afrique à Comé. Afin de favoriser une confrontation à des modes de vies et de pensées différents, de visions, évidemment tout en faisant découvrir le pays, deux groupes de jeunes se sont mélangés.

Quoi de mieux que de découvrir un pays aux côtés des locaux.

Nous avons donc entrepris ce voyage de deux semaines pendant les vacances de Pâques.

Nombreuses ont été les activités proposées, comme : La poterie, un art riche en traditions, nous a permis de mettre les mains à la pâte et de découvrir tout le travail, et les différences des technologies dans les matériaux utilisés, qui se cachent derrière ces bols qui nous paraissent si banals.

Tout était pour nous une découverte : de nos chansons à nos bières préférées, nous avons pu échanger sur les pistes de danses. En effet, il faut reconnaître que les Béninois possèdent une fluidité et un sens du rythme difficilement égalable avec nous, européens.

L’un des moments les plus marquants pour nous a été une soirée débat qui nous a ouvert les yeux sur des sujets sensibles. Entendre les témoignages des Béninois sur des thèmes tels que le châtiment corporel, l’écologie ou encore la polygamie a secoué notre esprit centré sur nos traditions et cultures.

Au cours de notre exploration de la culture béninoise, nous avons été initiés aux rituels vaudous. Nous avons eu la chance de participer, en tant que spectateur, à deux de ces événements, découvrant ainsi de près la vision vaudoue qui trouve sa force dans la nature et les ancêtres.

Les moments informels ont été les moments les plus marquants et enrichissant. Celui qui a joué le plus gros rôle : la journée “Vis ma vie”. Cette journée spéciale avait pour objectif de vivre leur quotidien, de partager un mode de vie, propre à une personne, de manière authentique. Chaque jeune Belge a été jumelé avec un correspondant béninois, formant ainsi les binômes qui se sont accompagnés au courant de la journée.

Pendant ce “Vis ma vie”, nous avons pu nous immerger dans la vie de nos correspondants, vivre à leur rythme et découvrir leurs habitudes quotidiennes. Que ce soit dans la manière de se déplacer, de se nourrir ou de participer aux activités locales. Découvrir leurs lieux de vie et leurs familles a été très marquant pour nous, sans oublier les moments précieux résultant des échanges de la journée.

C’est donc comme cela que nous pouvons résumer ce séjour : la découverte lors d’une déconnexion totale. Maintes histoires, souvenirs et leçons sont à tirer de cette expérience, mais la plus importante est que rien est toujours soit blanc, soit noir, il y a des nuances non négligeables qui doivent être prises en comptes.

Ecrit par Lucie et Colin 2 particpants Chaloupe

