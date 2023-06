Move with Africa: une expérience de vie pour s’ouvrir à l’Autre

Un « feu d’artifice », une « explosion d’émotions »… voici les mots, forts et imagés, choisis par nos élèves pour exprimer leur ressenti lors du dernier atelier organisé par Emilie Lemaire (Via Don Bosco), suite à notre séjour au Bénin. Retour sur une expérience riche et complète.

Sortir de notre « zone de confort » pour casser les stéréotypes

À l’origine, nous nous sommes lancés dans Move with Africa avec la conviction que la rencontre interculturelle était le meilleur outil pour déconstruire les stéréotypes auxquels nous sommes régulièrement confrontés en tant qu’enseignants. Sortir les élèves de leur quotidien pour appréhender une autre culture constituait une opportunité extraordinaire pour une école comme la nôtre, où les élèves proviennent d’un milieu rural, relativement protégé et souvent peu ouvert vers l’extérieur. Se confronter à l’inconnu, dépasser la peur de l’Autre, sortir de leur « zone de confort » comme nous aimons à le dire. Fidèle aux valeurs d’ouverture et de dialogue défendues par notre école, notre directrice n’a pas hésité un instant à nous soutenir dans cette aventure humaine ; c’était le premier pas vers la réussite, un ingrédient indispensable pour mener à bien un tel projet.

Une expérience qui commence ici : formation et cohésion de groupe

C’est ainsi que 15 élèves de 5ème année, toutes filières confondues (transition, qualification et professionnelle) ont rejoint le projet Move après avoir témoigné de leur motivation. Lors d’un parcours de formation dense et diversifié, les élèves ont pu questionner leurs idées reçues et exercer leur esprit critique sur de nombreuses thématiques (inégalités sociales, accès à l’éducation, néocolonialisme, exploitation des ressources, etc.).

Des ateliers d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) organisés un mercredi par mois au weekend commun, en passant par les activités de récolte de fonds et les nombreux moments informels partagés, le groupe s’est progressivement soudé jusqu’à devenir « une petite famille ». Voir les élèves se rencontrer dans le respect de leurs propres différences et créer des liens dépassant les clivages entre les filières, cela témoignait aussi des savoir-être précieux que Move permet aux élèves d’acquérir pour leur vie future. Et d’un autre ingrédient nécessaire pour aborder la rencontre interculturelle.

Revenir grandis d’une immersion riche et intense

Rassuré par les apprentissages, chacun est parti avec une petite idée de ce qu’allait être cette aventure au Bénin. C’était sans compter sur le parcours, tant enrichissant que bouleversant, que nous avaient réservé Emilie et Ida, nos chargées d’ECMS chez Via Don Bosco et Adafo (organisation partenaire sur place).

Dans les moments forts, deux restent particulièrement ancrés dans nos esprits. D’une part, la visite du marché Dantokpa, encadrée par les éducateurs du Centre Don Bosco : plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest, il y règne une extrême pauvreté qui contraint les enfants des rues à survivre par tous les moyens. Leurs récits nous ont éclairés sur les facteurs multiples qui les entrainent et les maintiennent dans la rue. D’autre part, la visite de Ouidah, ville d’où les esclaves démarraient leur long et inhumain périple jusqu’aux Amériques, nous a permis de comprendre certains ressorts du racisme actuel.

Fin d’un projet, début d’un changement

Ce projet d’une année a pris tout son sens lors de ce voyage. Vivre quinze jours au Bénin, cela paraît bien peu à l’échelle d’une vie. Et pourtant, ce fut un bouleversement pour les jeunes ; mille occasions d’appréhender nos différences mais aussi, voire surtout, de prendre conscience de nos ressemblances.

Les conversations post-voyage sont animées par des valeurs de tolérance et de solidarité. Si cette expérience a éveillé l’envie d’aller plus loin, ils se sentent encore démunis quant aux pistes d’action concrètes. À nous, professeurs et ONG, de continuer à les accompagner pour trouver leur manière de s’engager pour un monde plus juste. De faire germer, demain, dans six mois ou dans quelques années, ces petites graines semées dans la tête et dans le cœur de chacun d’entre eux…

Les professeurs de l’Institut Notre-Dame de Malmedy

Que pensez-vous de cet article?