Dans un parc de RDC, réintroduction de rhinocéros blancs d’Afrique du Sud

Seize rhinocéros blancs venus d’Afrique du Sud ont été réintroduits cette semaine dans le parc national de la Garamba, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où l’espèce, décimée par le braconnage, n’a plus été vue depuis 2006, ont annoncé samedi les initiateurs du projet. Les 16 spécimens, prélevés dans la réserve privée &Beyond Phinda, dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal (sud-est), et acheminés par avion en RDC, sont de la sous-espèce des « rhinocéros blancs du Sud », alors que ceux qui peuplaient autrefois la Garamba étaient des « rhinocéros blancs du Nord ».

Cette opération donne l’espoir que le rhinocéros blanc du Sud « s’adaptera et remplira (dans l’écosystème du parc) le même rôle que le rhinocéros blanc du Nord aujourd’hui disparu », écrivent dans un communiqué les responsables de l’opération. Celle-ci a été menée notamment par l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), l’organisation de protection de l’environnement African Parks et le groupe minier canadien Barrick Gold Corporation qui l’a sponsorisée. « Ce transfert fait partie d’une initiative de conservation plus large au sein du complexe de la Garamba » destinée à rétablir la population de « mégaherbivores » du parc, précise le texte « L’introduction du rhinocéros blanc du Sud dans cette zone renforcera la contribution du parc de la Garamba à l’économie de la faune et de la flore de la RDC », avec l’objectif de « générer des bénéfices à long terme pour les communautés locales et tous les Congolais ». Le parc de la Garamba, un des plus vieux parcs d’Afrique, créé en 1938, a vu sa faune décimée au fil des années du fait de conflits régionaux, du braconnage, du trafic d’ivoire, d’une insécurité chronique. Le parc est « maintenant un lieu sûr et bénéficie d’une protection adéquate », estime dans le communiqué Peter Fearnhead, directeur général d’African Parks. « Les efforts pour sauver le rhinocéros blanc du Nord ont été trop limités et trop tardifs, cela ne devrait plus jamais se reproduire », ajoute-t-il. « D’autres rhinocéros seront transférés dans le parc national de la Garamba au cours des prochaines années afin de créer une population reproductrice viable », précise le communiqué. DDM/ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.