Move with Africa: un échange hors du temps 

15 jours. C’est le temps qu’a duré notre échange interculturel au Sénégal. C’est finalement très court quand on le compare à toute une vie. Mais il était d’une telle intensité, que dans nos cœurs, il a duré beaucoup plus longtemps.

Ce voyage nous a tous transformés d’une manière ou d’une autre. Personnellement, je vois aujourd’hui le monde avec un regard plus mature. J’ai fait des rencontres incroyables qui m’ont marquées à vie. Cet échange m’a ouvert les yeux sur une nouvelle philosophie de vie où la solidarité, le sens de la fête, la danse, la musique, le fait de vivre simplement en étant heureux, la détermination face au travail, sont des valeurs qui m’ont beaucoup marquées.

Bien plus que la découverte du Sénégal, ce voyage a été avant tout un projet qui nous a animé durant deux années grâce à sa préparation. Entre divers ateliers de sensibilisation organisés par l’ASBL organisatrice ASMAE, un weekend de préparation Move With Africa et la levée continue de fonds, nous avons été bien occupés et le voyage s’est peu à peu concrétisé.

Cette préparation nous a permis de directement nous immerger en arrivant là-bas. Sur place, nous avons vécu dans une ferme école en agroécologie à Ndoumbout avec une quinzaine de jeunes sénégalais âgés entre 18 et 27 ans. Ces jeunes venant d’horizons très variés sont très vite devenus des bons amis. Cette complicité nous a amené à vivre des moments uniques avec eux. Nous avons pu aussi échanger sur nos visions différentes du monde notamment par rapport au mariage, à la vision de la femme, à la religion (pour la majorité musulmane), l’environnement, l’éducation,… Et tous ces échanges ont eu lieu dans un grand respect mutuel.

Ensemble, nous avons vécus et partagé le même quotidien pendant ces deux semaines. Les journées étaient rythmées autour de la vie de la ferme école. Le matin, divers ateliers étaient réalisés : faire évoluer de jour en jour la construction d’un mur en béton pour l’élevage, apprendre différentes techniques d’agroécologie, aider à entretenir le potager, donner un coup de main à la cuisine pour les repas (40 repas par jour, ça fait beaucoup d’oignons à peler !). En début d’après-midi, la chaleur ralentissant le rythme, nous nous posions sur les nattes et en profitions pour échanger ou nous reposer. La douceur de la fin d‘après-midi nous relançait sur diverses activités et projets : matchs de foot, jeux de société, balades, réalisation d’une fresque sur un mur de la ferme symbolisant notre échange interculturel, écriture d’une chanson, préparation d’un vlog en interviewant tous les acteurs qui ont permis cette expérience. Après un bon repas sénégalais, la soirée était encore une occasion de vivre des moments conviviaux au coin du feu, de nous initier à leur culture où la danse et les tamtams étaient les maîtres de la soirée. Et le lendemain ? Nous recommencions de plus belle, nourris de nos découvertes.

Finalement, c’est comme si en l’espace de 2 semaines, j’avais pu goûter à l’humanité tout entière, à la bienveillance en tant que telle, à la vie avec un grand V et à ce ressenti de bonheur profond.

Quelle chance d’avoir pu tous vivre cette expérience mémorable!

Coline Galloy, élève en dernière année à l’IATA.

