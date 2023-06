Salle comble pour la projection du documentaire « Lumumba, le retour d’un héros »

La salle 1 du Vendôme, à Bruxelles, n’a pas permis d’accueillir tous ceux qui désiraient découvrir en avant-première le récit du retour au Congo de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, enfin restituée par la Belgique. Deux autres projections sont déjà annoncées, avant que le film ne soit montré en RDC.

Réalisé par Benoit Feyt, Dieudo Hamadi et Quentin Noirfalisse, le film Lumumba, le retour d’un héros a été présenté ce jeudi soir en avant-première au cinéma Vendôme, au coeur du quartier Matonge à Bruxelles. On y suit le long chemin emprunté par la relique du Premier ministre congolais, lors de son retour au pays ainsi que le long combat de sa famille pour éclairicir les circonstances de son assassinat en 1961 au Katanga.

Le 20 juin 2022, soit 61 ans après le meurtre sordide de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre élu du Congo nouvellement indépendant, la Belgique a enfin restitué à sa famille, une dent, unique relique de son corps dissous dans de l’acide. Lors de cette cérémonie organisée à Bruxelles, au Palais d’Egmont, le Premier ministre belge Alexander De Croo a présenté à la famille du leader africain des excuses appuyées pour la « responsabilité morale » (sic) du gouvernement belge de l’époque quant aux circonstances qui ont conduit au meurtre de leur père et grand-père. Quelques jours plus tard, la relique était enfin ramenée en RDC, un soulagement pour toute une famille et tout un pays. « Le Congo est retourné au Congo » comme le soulignait un des enfants de Patrice Lumumba.

Cérémonies et hommage

Clair et didactique pour les néophytes ou les plus jeunes, alternant images d’archives, reportages, témoignages et rencontres, le film se révèle très complet, brassant aussi bien la petite que la grande Histoire des relations épineuses et souvent controversées entre la Belgique et le Congo. Les réalisateurs ont recueilli la parole de témoins essentiels, l’analyse d’universitaires et d’historiens, mais ont aussi remis en lumière le sort des deux compagnons d’infortune de Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, deux victimes injustement oubliées, tombées avec lui le 17 janvier 1961.

Le film retrace les célébrations « hautement politiques » qui ont accompagné le retour sur sa terre natale, à Onalua, dans la province du Sankuru, de la dépouille de l’ex-Premier ministre du Congo. Un voyage commémoratif et d’hommages qui est également passé par Kisangani et Lubumbashi, deux jalons cruciaux du parcours du jeune responsable politique, avant son arrivée dans la capitale Kinshasa, qui a vu sa nomination en tant que Premier ministre en 1960.

Mémoire et héritage de Lumumba en Belgique

Les réalisateurs ont recueilli la parole de ses enfants et d’autres membres de la famille qui restent profondément marqués par l’exécution abjecte de Lumumba en pleine nuit dans la brousse. Le film sonde la mémoire et l’héritage du leader du MNC, conservés aujourd’hui au Congo et en Belgique. Mais aussi le discours sur la colonisation tel qu’il était délivré à l’époque. Le trio interroge la quête de justice menée par la famille Lumumba et l’impunité toujours de mise, tant en Belgique qu’au Congo, plus de 62 ans après les faits.

« Le film s’interroge aussi sur le rôle et le traitement du leader congolais dans le processus de décolonisation en cours en Belgique », soulignent les réalisateurs qui ont rencontré et filmé une nouvelle génération d’afro-descendants bien décidés à changer le « récit officiel » encore proposé aujourd’hui à travers le plat pays, afin de combler les « opportuns » trous de la mémoire coloniale belge. C’est le cas de Mireille-Tsheusi Robert de l’asbl Bamko-Cran, d’Aliou Baldé (Mémoire coloniale) et de l’artiste et producteur Pitcho Womba Konga, notamment.

Face à la déception des nombreux Bruxellois qui n’ont pas pu assister à la séance de ce jeudi soir, une nouvelle projection du film est prévue le 19 juin à 19h, toujours au cinéma Vendôme. Une séance est également déjà prévue à Anvers le 28 juin prochain, en partenariat avec l’AfrikaMuseum. Et le trio ne désespère pas de pouvoir organiser différentes projections au Congo, en septembre prochain.

Reste à espérer que ce documentaire, coproduit par Dancing Dog Productions et la RTBF, qui éclaire une partie toujours méconnue de l’Histoire commune des deux pays dont les destins ont été étroitement liés pendant 80 ans, sera prochainement diffusé en télévision afin de toucher le plus grand nombre.

Karin Tshidimba

