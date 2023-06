Move with Africa: une conscience en construction au Bénin

« La vraie connaissance, c’est la connaissance qui rapproche l’homme de l’homme »

C’est avec ces mots qu’un de nos partenaires béninois clôturait notre séjour d’immersion au Bénin. Ceux-ci résument bien ce que notre groupe a compris pendant ces dix jours.

Notre grande aventure MWA a débuté le dimanche 30 avril 2023. Ce sont Margot et Julia (partenaires DBA) et Jérôme (responsable de l’ONG locale ALDIPE) qui nous ont accueilli à l’aéroport de Cotonou.

Premier réveil dans la chaleur humide du Bénin, nous nous sommes dirigés vers le village d’Allahé, dans la région du Zou, pour une première visite. Sur place, nous avons suivi Jerome, un agronome, et Pierre, un géographe qui nous ont expliqué les actions citoyennes établies et le fonctionnement de l’agriculture familiale en milieu rural. Leur objectif est de former des agriculteurs et leur transmettre les techniques pour travailler le sol béninois. Par exemple : l’assainissement et l’enrichissement de terres agricoles ou encore la récolte et la transformation du riz nouvellement produit dans cette zone. Nous, professeurs et élèves, avons été admiratifs de leur conscience et de leurs démarches environnementales.

Le lendemain, nous avons fait connaissance avec nos correspondants locaux à Abomey : il était temps d’échanger et de connaître leurs noms, leurs passions, leurs rêves, … Le premier cercle chantant et dansant avait pris forme et c’était le début d’une longue série !

Mais rien de tout ça n’était encore officiel ! Une cérémonie d’ouverture, avec les instances locales, a démarré véritablement le projet. Nous avons assisté à quelques prises de paroles d’acteurs locaux, à des danses traditionnelles et des mises en scène autour de la place de la femme. De notre côté, nous avions préparé un slam de présentation et de remerciements.

La chaleur bien présente nous donne l’occasion de goûter notre première « sucrerie » locale. C’est le nom que les Béninois utilisent pour décrire les boissons sucrées.

L’après-midi, nous sommes partis visiter le centre de formation de nos correspondants béninois, le CFPA. Nous avons découvert les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique auto/moto et de cuisine ; mais aussi ceux de menuiserie, de soudure et d’électricité… les mêmes options que les élèves de l’Institut Don Bosco. D’ailleurs chacun d’eux était ravi de découvrir les infrastructures similaires mais étonné par les normes qui n’étaient pas toujours identiques.

Les jours qui ont suivi, nous avons eu la chance de découvrir Abomey et la ville voisine, Bohicon, et avons vécu diverses immersions : une immersion scolaire qui nous a permis de suivre des cours au CFPA, une immersion économique par laquelle nous avons infiltré la vie commerçante et artisanale et, enfin, une immersion familiale qui nous a exposé les conditions de vie de nos correspondants. Des temps de visite, des projets d’assainissement et de maraîchage ainsi que des présentations du pays et de la religion, dont le vaudou, ont également ponctué notre séjour.

Le brassage culturel ayant lieu, nous étions fascinés par ce que nous vivions chaque jour. Ces différentes activités nous ont permis de constater certes les différences de mode de vie entre Béninois et Belges, mais aussi, et surtout, les nombreuses similitudes de centres d’intérêt. Nos réflexions, parfois naïves, ont pu évoluer et nous avons tous gagné en maturité au contact de nos divers correspondants.

Que pensez-vous de cet article?