RDC: quelque 500 morts lors des inondations du 4 mai au Sud-Kivu

Les autorités congolaises ont revu à la hausse le bilan des inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies qui avaient frappé début mai la province du Sud-Kivu, estimant que quelque 500 personnes ont perdu la vie, ont indiqué vendredi des médias locaux, citant des sources officielles. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi à Goma, le chef-lieu de la province voisine du Nord-Kivu. Il est accompagné d’une forte délégation des membres du gouvernement, a indiqué la radio onusienne Okapi.

« Aujourd’hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5.000 déplacés. C’était important qu’après avoir déclaré la zone sinistrée, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d’abord. Ensuite, dans le domaine sanitaire », a-t-il affirmé à la presse.

Selon M. Lukonde, l’Office des voiries et drainage (OVD) sera mis à contribution, tout comme le génie militaire, pour accélérer le processus de réouverture de la Route nationale 2 (RN2).

Des inondations et des glissements de terrain avaient touché le 4 mai dernier les villages de Nyamukubi et de Bushushu, en territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu. De nombreuses maisons ont été emportées, des champs dévastés, quand des rivières sont sorties de leur lit sous l’effet de pluies diluviennes.

De précédents bilans faisaient état de « plus de 400 morts ».

Aujourd’hui, plus de 9.000 élèves sont toujours privés de cours à Bushuhsu et Nyamukubi et d’autres ont perdu la vie dans ces inondations. Certains rescapés sauvés par la Croix-Rouge poursuivent les soins dans des centres hospitaliers à Bukavu, le chef-lieu provincial, a pour sa part indiqué le site d’information Actualité.cd.

