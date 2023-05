RDC: Blinken appelle au respect du droit de manifester

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé au respect du droit de manifester en République démocratique du Congo, dans un entretien avec le président Félix Tshisekedi, a indiqué mercredi le département d’Etat. « Il a insisté sur le droit du peuple congolais à manifester de façon pacifique afin d’exprimer ses préoccupations et aspirations », dans cet appel téléphonique qui a eu lieu mardi, a précisé le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué.

Des militants d’opposition rassemblés samedi dans un quartier populaire de Kinshasa pour une marche autorisée ont été violemment dispersés par la police.

L’épiscopat congolais, ainsi que l’ONU et l’Union européenne ont condamné la répression policière samedi à Kinshasa.

Le secrétaire d’Etat américain s’est, par ailleurs, inquiété des violences et de la situation humanitaire dans l’est du pays où sévissent de nombreux groupes armés, selon le communiqué.

Blinken et Tshisekedi « ont discuté de l’importance et de l’urgence du retrait et du désarmement » de la rébellion du M23 (« Mouvement du 23 mars »), et il a appelé à ce que « le Rwanda cesse son soutien » à ce groupe, ajoute le texte.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, un soutien démenti par Kigali mais corroboré par des experts de l’ONU.

Le M23 s’est emparé depuis novembre 2021 de larges territoires riches en minerais, et continue d’avancer malgré une feuille de route pour la paix conclue à Luanda, en Angola, en juillet 2022.

