Signature d’un accord régissant le statut des militaires belges déployés en RDC

La Belgique et la République démocratique du Congo (RDC) ont signé cette semaine un accord régissant le statut des militaires belges déployés en RDC – principalement à des fins d’instruction -, a indiqué vendredi soir le ministère de la Défense, confirmant une information diffusée à Kinshasa par son homologue congolais. Cet accord juridique – en jargon un SOFA (pour « Status of Forces Agreement », accord de statut des forces à l’étranger) a été signé par lundi la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, et le vice-ministre congolais de la Défense, Samy Adubango Awotho, en visite en Belgique.

Cette signature a été annoncée par le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants à Kinshasa, dans un communiqué cité par l'agence congolaise de presse (ACP, officielle). Elle a été confirmée à l'agence Belga par le cabinet de Mme Dedonder, qui a précisé que la signature était attendue depuis des années. Elle témoigne de la « bonne coopération » militaire qui s'est instaurée entre les deux pays et ouvre la voie à une poursuite et au développement de la collaboration militaire et assure une meilleure sécurité pour nos militaires, a précisé un porte-parole de la ministre. Un petit groupe de militaires belges, une dizaine de personnes, est actuellement déployé à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema (est de la RDC) pour une mission de formation des Forces armées de la RDC (FARDC) selon le principe de « Train the Trainers » (TtT). Ce principe consiste à rafraîchir les compétences d'instructeurs congolais appartenant aux bataillons de la 31e Brigade des Unités de réaction rapide (URR), unité d'élite formée par la Belgique entre 2008 et 2017. Cette mission, entamée en avril 2022 et censée se terminer d'ici la fin de l'année, a récemment été reprise par le 3e bataillon de parachutistes de Tielen (province d'Anvers), qui a relevé le 2e bataillon de commandos de Flawinne (Namur), selon l'armée. Elle se déroule en vertu d'un accord appelé Programme de Partenariat militaire (PPM) belgo-congolais datant des années 2000, mais dénoncé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange lors d'une grave crise diplomatique entre Bruxelles et Kinshasa causée par le report des élections en RDC, initialement prévues en 2016 mais finalement organisées avec deux ans de retard. La Belgique et la RDC ont convenu de renouer la coopération militaire entre les deux pays, dans la foulée de l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en janvier 2019. Selon l'ACP, reçue par l'agence Belga à Bruxelles, M. Adubango et sa délégation ont également visité lundi l'École royale militaire (ERM) à Bruxelles, où il a rencontré les élèves-officiers congolais en formation. La délégation congolaise s'est également rendu auprès d'industries militaires belges, dans la perspective de doter les FARDC de nouveaux équipements », souligné le communiqué cité par l'ACP.