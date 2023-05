Zimbabwe : grâce présidentielle pour un cinquième des prisonniers

Environ un cinquième des détenus dans les prisons du Zimbabwe ont été graciés jeudi par le président du Zimbabwe, quelques semaines avant des échéances électorales.

Un total de 4.270 détenus, principalement des hommes, ont été libérés, selon les services pénitentiaires de ce pays d’Afrique australe, suite à un décret du président Emmerson Mnangagwa. Cette mesure devrait diminuer la surpopulation dans les quelque 50 prisons du Zimbabwe, d’une capacité de 17.000 personnes et qui en accueillent 22.000. Mais selon la porte-parole des services pénitentiaires, Meya Khanyezi, interrogée par l’AFP, cette mesure n’a rien à voir avec la décongestion des prisons. « Il s’agit juste d’un geste noble de la part du président », a-t-elle assuré. Cette amnistie ne concerne que les détenus ayant déjà effectué les trois quarts de leur peine et exclue ceux condamnés pour vols, trahison et atteintes à la sécurité. Les détenus libérés auront la possibilité de voter lors des élections présidentielle et législative prévues au mois d’août.

