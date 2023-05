Une mission de paix africaine en Ukraine et Russie « dès que possible »

Une mission de paix menée par six dirigeants africains partira « dès que possible » en Ukraine et en Russie, pour tenter de « trouver une solution pacifique au conflit dévastateur », a annoncé mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont « accepté de recevoir la mission et les chefs d’État africains, à Moscou et à Kiev », a déclaré M. Ramaphosa lors d’une conférence de presse au Cap, précisant qu’outre l’Afrique du Sud cette mission inclurait le Sénégal, la Zambie, le Congo, l’Ouganda et l’Égypte.

