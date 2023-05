Le Festival de Cannes fait la part belle aux réalisations africaines

Enfin, le Soudanais Mohamed Kordofani proposera son premier film Goodbye Julia *. Autant de films qui explorent des formes de cinéma étonnantes et rares “parfois à la lisière de l’expérimentation” et qui témoignent “des liens historiques parfois complexes et douloureux entre l’Europe et le continent africain”, a souligné le délégué général Thierry Frémaux.