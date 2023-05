RDC: au moins 164 morts dans des inondations au Sud-Kivu

Au moins 164 personnes ont trouvé la mort lors de graves inondations et de glissements de terrain survenus dans la province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué vendredi un responsable de la société civile locale. Le nombre de victimes risque de s’accroître, car les recherches pour retrouver des personnes disparues ou enterrées se poursuivaient, a expliqué le président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Adrien Zawadi, à l’agence de presse allemande dpa.

La radio onusienne Okapi a, pour sa part, fait état d’une centaine de morts dans les inondations découlant des pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi soir sur le territoire de Kalehe, dans le nord de la province. D’énormes dégâts matériels sont également enregistrés, a ajouté Radio Okapi, parrainée par l’ONU.

Les autorités n’ont pas confirmé de bilan.

La région connaît deux saisons de pluies annuelles. L’actuelle devrait se poursuivre durant le mois de mai.

Deux pays voisins de la RDC, le Rwanda et l’Ouganda, ont aussi été frappés par des inondations, qui y ont fait respectivement au moins 130 et six morts.

Au Rwanda, ce sont les provinces du Nord, de l’Ouest et du Sud qui ont été le plus touchées.

