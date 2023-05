RDC : huit agriculteurs tués dans une attaque des milices dans le nord-est

Huit agriculteurs ont été tués dimanche dans une attaque attribuée à une milice communautaire dans trois villages du nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris d’un responsable local. Vers 5H00 (3H00 GMT), des miliciens du groupe Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) ont attaqué les villages de Duvire, Njalo et Bengi, a déclaré à l’AFP Adubango Kivia, chef du groupement Sumbuso dans le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri.

« Nous avons retrouvé huit corps dont une femme. Ce sont des agriculteurs. Ils ont été tués par balle, ensuite découpés à la machette », a indiqué le chef de groupement (ensemble de villages).

Selon Adubango Kivia, les miliciens « ont opéré calmement » car dans le groupement de Sumbuso, « il n’y a pas de militaires ». Il a plaidé pour « le déploiement des FARDC (Forces armées congolaises) pour sécuriser la population et mettre fin aux massacres » dans son entité, située à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri.

Les miliciens ont aussi « incendié une centaine de maisons et pillé du bétail et des produits champêtres », a-t-il ajouté.

La Codeco est une milice de plusieurs milliers d’hommes qui affirme protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema, défendus par une autre milice, les « Zaïre ».

La dernière attaque d’envergure attribuée au groupe Codeco dans le territoire de Djugu remonte au 14 avril, avec plus de 40 morts.

Après une décennie d’accalmie en Ituri, province riche en or, le conflit meurtrier entre les Hema et les Lendu a repris fin 2017, provoquant la fuite de plus d’un million et demi de personnes. En cinq ans, plusieurs milliers de civils ont été tués dans cette région de la RDC.

Le sud de l’Ituri, de même que le nord de la province voisine du Nord-Kivu, est aussi victime d’attaques répétées attribuées aux ADF (Forces démocratiques alliées), un groupe armé d’origine ougandaise présenté par le groupe jihadiste Etat islamique comme sa branche en Afrique centrale.

