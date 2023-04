Soudan: extension de la trêve pour 72 heures, mais la violence perdure

La trêve est prolongée de 72 heures au Soudan, où la violence a pourtant franchi jeudi un nouveau palier avec des destructions et des pillages au Darfour et d’intenses bombardements à Khartoum au treizième jour du conflit entre l’armée et des paramilitaires ayant déjà fait des centaines de morts.

Quelques heures avant l’expiration jeudi à minuit d’un cessez-le-feu de trois jours qui n’a quasiment pas été respecté, l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé avoir approuvé l’extension de la trêve pour 72 heures « suite à une initiative de l’Arabie Saoudite et des Etats-Unis ». Dans un communiqué commun diffusé à Washington, les membres du « Quad » sur le Soudan (Arabie Saoudite, Emirats, Royaume-Uni et Etats-Unis), ainsi que l’Union africaine et l’ONU, ont jugé « bienvenue » cette extension du cessez-le-feu et appelé à « sa pleine mise en oeuvre » et « à un accès humanitaire sans entrave ». Ce « cessez-le-feu », entamé mardi, a permis l’évacuation de milliers d’étrangers et de Soudanais mais n’a pas empêché Khartoum d’être pilonnée par avions et artillerie lourde en continu. Auparavant, de multiples efforts en vue d’instaurer une trêve entre les deux parties, qui s’affrontent depuis le 15 avril, avaient échoué. Les combats qui opposent, depuis le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, aux très redoutés paramilitaires des FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés, selon le ministère soudanais de la Santé. Douchant les espoirs d’une transition démocratique, les deux généraux ont évincé ensemble les civils du pouvoir lors d’un putsch en 2021, avant d’entrer en guerre, ne parvenant pas à s’accorder sur l’intégration des paramilitaires dans l’armée.

