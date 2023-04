Kenya : Massacres en série dans des sectes

Ce jeudi 27 avril, un nouveau pasteur a été arrêté. Il est accusé de « meurtre de masse » dans un pays qui compte plus de 4.000 « églises ».

Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Église de la nouvelle vie (New Life Prayer Centre and Church), un des pasteurs d’une des sectes les plus influentes du Kenya, a été arrêté ce 27 avril. Il est accusé du “meurtre de masse de ses fidèles”. Ce télévangéliste attirait plusieurs milliers de fidèles dans son église qui peut accueillir jusqu’à 40 000 personnes au sud de Malindi, une ville portuaire dans le sud-est du pays.

Les scandales religieux se succèdent ces derniers jours au Kenya. La semaine dernière, dans la même région orientale du pays, les corps de 98 adeptes – dont une majorité d’enfants – ont été découverts. Les fidèles suivaient à la lettre les préceptes du “pasteur” Paul Mackenzie Nthengue, qui, dans son Église internationale de la bonne nouvelle (Good News International Church), prêchait un jeûne extrême comme moyen de rencontrer Jésus. L’homme avait aussi l’habitude de vendre des morceaux de “tissu sacré” pour guérir toute sorte de maladie et garnir son portefeuille.

Les enquêteurs redoutent de trouver de nouvelles victimes lors des recherches de fosses communes qui se poursuivent dans la forêt de Shakahola, à proximité aussi de Malindi.

Devant l’ampleur du drame et les réactions qu’il suscite, le président kényan William Ruto, s’est emparé de ce dossier et a comparé M. Nthengue à un “terroriste”. Le chef de l’État a promis des mesures contre les “pasteurs autoproclamés”, qui utilisent la religion pour promouvoir “des idéologies louches et inacceptables” dans un pays qui compte plus de 4 000 “églises”.

