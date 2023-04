RD Congo: l’UE alloue 32,7 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire

L’Union européenne alloue une enveloppe supplémentaire de 32,7 millions d’euros d’aide humanitaire à destination de la République démocratique du Congo (RDC), où la situation ne cesse de se détériorer, surtout dans l’est du pays, a annoncé mercredi la Commission européenne. Ce nouveau financement vient s’ajouter aux 45,7 millions d’euros annoncés en début d’année et porte à près de 80 millions d’euros le financement total octroyé à la RDC pour 2023.

Il transitera par des organisations humanitaires afin de répondre à des besoins immédiats tels que la nutrition, les soins de santé, l’eau, l’hygiène, les abris et la protection, selon un communiqué.

Ces deux derniers mois, l’UE a aussi organisé vers Goma un pont aérien humanitaire qui a fourni au total 260 tonnes de fournitures au moyen de sept vols.

On dénombre actuellement plus de 6,2 millions de personnes déplacées sur le territoire de la RDC, le chiffre le plus élevé sur le sol africain. Plus d’un million de Congolais vivent dans des pays voisins, alors que les populations fuient les nouvelles zones de combat.

