L’aide publique au développement de l’Afrique est « une priorité française », à l’heure où le soutien financier international se focalise sur l’Ukraine, affirme le directeur général de l’Agence française de développement (AFD) Rémy Rioux, dans un entretien à l’AFP.

Avec 204 milliards de dollars, l’aide publique au développement des pays riches vers les Etats vulnérables a atteint un record l’an dernier, et fait la part belle à l’Ukraine envahie par la Russie, d’après des chiffres publiés mi-avril par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Pendant ce temps, le soutien vers l’Afrique sub-saharienne a reculé de 7,8%, a également constaté l’organisation basée à Paris.

A contre-courant de cette tendance, la France a « une très forte priorité vers l’Afrique », explique à l’AFP le directeur général de l’AFD, Rémy Rioux.

Celle-ci s’est vérifiée dans les statistiques annuelles publiées mercredi par l’établissement public: l’AFD a consacré l’an dernier près de la moitié de ses nouveaux financements à l’Afrique, soit 5,5 milliards d’euros sur un total déployé de 12,3 milliards d’euros.

L’OCDE avait déjà constaté dans son rapport annuel une hausse importante de l’aide française vers l’Afrique subsaharienne, dont le tiers du soutien financier passe par l’AFD, le reste étant déployé au travers de la participation aux institutions internationales et l’aide humanitaire.

– « Situation d’urgence financière » –

« Il y a une situation d’urgence financière » sur le continent, poursuit Rémy Rioux. En Afrique, « l’espace budgétaire se réduit en raison de la hausse des taux d’intérêt » et le continent subit « une certaine érosion des transferts d’aide publique », en raison du contexte international particulièrement difficile.

Devenue un grand acteur dans la région, la Chine a de son côté considérablement réduit ses investissements, entre l’effet du Covid-19 et la crainte de ne pas voir ses prêts remboursés par des Etats africains aux finances fragilisées, rappelle M. Rioux qui note un tarissement généralisé de l’investissement privé.

La Banque mondiale a évalué dans un récent rapport que 22 pays en Afrique sub-saharienne présentent un risque élevé de surendettement ou l’ont déjà atteint, à l’image du Tchad, du Ghana ou de la Zambie.

« Dans toutes les enceintes internationales, le gouvernement français et ses représentants maintiennent depuis très longtemps une position constante de ne pas oublier l’Afrique et au contraire d’augmenter les flux », estime le dirigeant de l’AFD, citant les exemples de la Banque mondiale, des Nations Unies et de la Banque africaine de développement.

D’où également l’initiative du président Emmanuel Macron d’organiser les 22 et 23 juin un sommet international à Paris pour un « nouveau pacte financier mondial », tourné vers l’Afrique.

Au cours d’une réunion mardi à Bercy en compagnie de dirigeants de pays d’Afrique centrale, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a estimé que ce sommet avait pour objectif d’améliorer l’offre de financement des institutions internationales, d’accroître l’investissement public et privé, de développer des solutions financières dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et de mobiliser davantage les droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international, un avoir de réserve de l’institution, vers les Etats vulnérables.

Ce sommet interviendra peu après les réunions de printemps du FMI, qui ont donné mi-avril le coup d’envoi de réformes de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement, afin que celles-ci puissent davantage aider les Etats en difficultés.

