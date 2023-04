Soudan: un ex-responsable de la dictature au Soudan évadé de prison dans ce pays en proie au chaos

Un ancien responsable de la dictature au Soudan recherché pour crimes contre l’humanité a annoncé s’être enfui de prison en compagnie d’autres ex-collaborateurs dans ce pays en proie au chaos, faisant craindre un nouvel embrasement au moment où un cessez-le-feu conclu sous l’égide des États-Unis reste fragile.

Ahmed Haroun était détenu à la prison de Kober, dans la capitale Khartoum, avec d’autres hauts responsables de l’ancien régime, en particulier Omar el-Béchir, dictateur déchu en 2019 et sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour « crimes contre l’humanité » et « génocide » au Darfour. Dans une allocution enregistrée à la télévision soudanaise mardi soir, Ahmed Haroun, lui aussi recherché par la CPI, a affirmé que d’anciens responsables du régime d’Omar el-Béchir n’étaient plus en détention. De son côté, l’armée soudanaise a affirmé mercredi qu’Omar el-Béchir, au pouvoir pendant 30 ans, se trouvait « toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire ». Comme Ahmed Haroun, il est recherché pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité » au Darfour, dans l’ouest du Soudan. Un conflit avait éclaté en 2003 dans ce pays du nord-est de l’Afrique, opposant Khartoum à des membres de minorités ethniques non-arabes. Les violences ont fait quelque 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’Onu. Actuellement, un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan entré en vigueur mardi est partiellement respecté. Les combats opposent depuis 12 jours les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo à l’armée régulière d’Abdel Fattah al-Burhane, deux généraux auteurs du coup d’État en octobre 2021, qui se livrent désormais une guerre sans merci pour le pouvoir. Les évacuations d’étrangers et de civils fuyant le pays se poursuivaient mercredi.

