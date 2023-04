RDC: retrait partiel du M23, qui réoccupe des positions qu’il avait quittées

Le gouverneur – militaire – de la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo), le lieutenant-général Constant Ndima, a dénoncé, la reprise par les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars) de positions qu’ils avaient abandonnées quelques jours auparavant, malgré le déploiement des troupes de la force régionale de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), a rapporté lundi l’agence de presse associée (APA). L’officier a, lors d’un point de presse tenu samedi à Goma, le chef-lieu provincial, dit constater avec regret, le « semblant de retrait » des rebelles du M23 des zones qu’ils occupent dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo.

« Les contingents (de l’EAC, ndlr) se sont déployés mais nous constatons qu’il y a reprise des positions par le M23. Nous sommes au regret de constater que la feuille de route (prévue par le plan de paix) de Nairobi n’est pas respectée à la lettre par le M23. Le retrait du M23 est timide », a ajouté le général Ndima. Il s’exprimait aux côtés du commandant de la force régionale de l’EAC, le général Kenyan Jeff Nyagah.

Ce général a reconnu que le retrait du M23 des entités qu’il occupait était partiel. Il a toutefois souligné que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir ces combattants dans la région de Sabinyo.

« Je n’ai pas dit qu’ils se sont tous retirés. Il y en a certains qui sont encore à Kibumba, Rugari, Rutshuru, Bunagana, Mabenga mais ils ne sont plus à Sake, Nenero, Mushaki, Kitshanga, Mweso, Kibirizi et ailleurs. Je vous confirme qu’au moins 80% des rebelles du M23 se sont déjà retirés. Entre-temps, les conditions ne sont pas réunies dans les sites où ils doivent se retirer », a précisé le général Nyagah.

Le rassemblement des éléments du M23 devrait se faire à Kitshanga (Masisi) et à Jomba (Rutshuru), avant leur cantonnement dans la province du Maniema, un peu plus à l’ouest et à distance de la frontière avec le Rwanda, selon les autorités.

Le cantonnement de ces rebelles désarmés près de la ville de Kindu, le chef-lieu du Maniema, avant leur réinsertion sociale, a été annoncée le 13 avril par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur arrivée inquiète toutefois le clergé du diocèse et la société civile locale.

Le M23 est une ancienne rébellion majoritairement tutsi, qui a repris les armes fin 2021 et est, selon des experts de l’ONU et Kinshasa, soutenue par le Rwanda – ce que Kigali dément.

