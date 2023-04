RDC: des dizaines d’élèves blessés dans un incendie à Kolwezi

Plusieurs dizaines d’élèves ont été blessés lundi en sautant d’un toit pour échapper à un incendie qui a ravagé un lycée pour filles dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), a appris l’AFP de sources locales. « Il n’y a pas eu de mort, il y a eu des cas de traumatisme et de fracture, mais les enfants qui ont été touchés ont été pris en charge, l’incendie a été maîtrisé grâce à l’intervention des plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues », a indiquéà Kinshasa le porte-parole du gouvernement central, Patrick Muyaya Katembwe, cité par des médias locaux.

Vers 09h00 locales (10h00 HB) un incendie s’est déclaré dans le lycée Mwanga, une école catholique de Kolwezi, dans la province du Lualaba (région du Katanga), selon des témoins.

Le feu, d’origine encore inconnue, est parti de l’internat de l’établissement et a ensuite ravagé les bâtiments des écoles primaire et secondaire.

« Pour échapper à cette fournaise », « les élèves ont sauté du toit de l’immeuble », haut de « trois mètres », a raconté un témoin, Prince Timothée, joint par téléphone à Lubumbashi, capitale économique du pays. Plusieurs d’entre elles « se sont fracturées » des membres, a-t-il ajouté.

Dans une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, on peut voir de jeunes élèves en uniforme sauter en grappes depuis le toit du bâtiment scolaire en feu.

Au moins 97 élèves ont été hospitalisés, dont une trentaine avec des membres fracturés, dans quatre hôpitaux de la place, a indiqué à l’AFP un responsable du service de communication du gouvernement provincial du Lualaba.

« C’est vraiment tragique et ces images sont terribles. Pensées profondes et émues pour tous les élèves et enseignants pris dans le piège de cet incendie. Condoléances aux familles des victimes », a réagi l’ambassadeur de l’Union européenne, Jean-Marc Châtaigner.

