Burundi : Le pays le plus pauvre du monde selon le FMI

Le pays affiche un PIB de 308 dollars par habitant.

Le petit pays d’Afrique centrale, frontalier de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de la Tanzanie, compte approximativement 12,5 millions habitants qui travaillent essentiellement dans l’agriculture. Marqué par une longue guerre civile de presque douze années (1993-2005), le Burundi est le seul État au monde à stagner sous le seuil des 400 dollars de PIB annuel par personne.

Le continent africain truste le top 10 des nations les plus pauvres de la planète. Le Sierra Leone (472 dollars) et le Malawi (483 dollars) complètent le podium. On retrouve ensuite la République centrafricaine, Madagascar, la Somalie, le Soudan du Sud, le Niger et le Mozambique qui se situent tous dans une fourchette qui oscille entre 500 et 600 dollars par habitant.

Sur les vingt-cinq États les plus pauvres du monde, seuls le Yémen et le Tadjikistan ne sont pas issus du continent africain.

