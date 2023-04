RDC : au moins sept morts dans une attaque au Nord-Kivu

Au moins sept personnes ont été tuées jeudi par les rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars) dans la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo), a rapporté vendredi la radio onusienne Okapi, citant des sources locales.

Les rebelles ont attaqué en matinée le village Kasali, situé à cheval entre les groupements Tongo et Bambo, dans le territoire de Rutshuru, à environ 60 km au nord de Goma, le chef-lieu de cette province frontalière avec le Rwanda. Le bilan de sept morts est provisoire car des recherches pour retrouver d’éventuelles autres victimes se poursuivaient vendredi, selon le fonctionnaire délégué de Bambo, cité par Radio Okapi, parrainée par les Nations unies. Ce responsable local a également plaidé pour un « retrait effectif » des rebelles du M23, qui sont censés abandonner les zones qu’ils contrôlent sous la supervision de la force régionale déployée par la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), selon un calendrier adopté mi-février à Addis Abeba par des chefs d’État de l’EAC. Le M23 est une ancienne rébellion majoritairement tutsi, qui a repris les armes fin 2021 et est, selon des experts de l’ONU et Kinshasa, soutenue par le Rwanda – ce que Kigali dément.

