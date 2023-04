Une nouvelle polémique entre Kigali et Kinshasa après des propos du président Kagame

De récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame remettant en cause les frontières héritées de la période coloniale en affirmant que l’actuelle République démocratique du Congo (RDC) avait reçu une partie du Rwanda ont suscité des réactions courroucées du côté congolais. « Une nouvelle provocation », a affirmé lundi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe.

« Le président Kagame a transgressé l’histoire. Ce qu’il n’a pas dit, c’est que c’est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l’est (de la RDC) depuis plus de vingt ans », a ajouté M. Muyaya, qui est également ministre de la Communication et des Médias lors d’une conférence de presse lundi à Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu et ville frontalière du Rwanda.

Kagame avait affirmé samedi dernier, lors d’une visite au Bénin, que la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars) – active dans l’est de laRDCet que Kinshasa accuse d’être soutenue par le Rwanda, qui dément – n’était pas la principale source des problèmes dans la région, mais plutôt les délimitations coloniales, qui ont contribué à fragmenter les populations locales.

« En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l’est du Congo, dans le sud-ouest de l’Ouganda. Les gens dans ces régions, dans des pays autres que l’Ouganda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas Rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l’époque coloniale. C’est un fait, un fait de l’histoire » avait-il dit lors d’une conférence de presse avec son homologue béninois Patrice Talon.

Au nom du gouvernement congolais, M. Muyaya a répliqué en affirmant que le président rwandais « a l’habitude de travestir l’histoire ».

« C’est une provocation. Et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner échos à ce discours parce qu’il tend à changer le cours du débat dans sa stratégie de manipulation habituelle », a-t-il ajouté.

« Les criminels sont connus. Ils sont recyclés, de manière régulière par le Président Kagame pour semer la mort et la désolation dans l’est de la RDC. Et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu’il acquiert frauduleusement. D’abord, vous allez observer avec moi qu’il a perdu un peu la boussole. Depuis quelque temps, nous observons ce discours qui tend à parler des frontières. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma ici, il y a eu signature d’un accord de démarcation définitive des frontières », a encore dit M. Muyaya.

« Il (M. Kagame) n’a qu’à se référer à la Belgique qui pourra lui fournir les éléments », a-t-il ajouté en référence à la période de la colonisation belge (1908-1960).

La frontière orientale du Congo – alors belge – avait été fixée au cours d’une conférence en 1910 entre la Belgique, l’Allemagne et la Grande-Bretagne qui avait débouché sur la signature de deux conventions bilatérales, sans tenir compte à l’époque des réalités socio-ethniques et/ou culturelles. Le Rwanda était alors, depuis la conférence de Berlin de 1885, une partie de la colonie allemande de l’Afrique orientale allemande.

