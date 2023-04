RDC: cinq Belges élevés dans l’Ordre national des héros nationaux Kabila-Lumumba

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a décoré une quinzaine d’acteurs médico-sociaux – dont cinq Belges – admis dans l’Ordre national des héros nationaux Kabila-Lumumba pour d’ »éminents services rendus à la Nation dans le domaine sanitaire », a annoncé dimanche la présidence de la République démocratique du Congo (RDC).

La cérémonie de remise de ces médailles du mérite civique a eu lieu à la cité de l’Union africaine (UA) à Kinshasa. Les récipiendaires ont été gratifiés, selon les profils, des grades de commandeur, d’officier et de chevalier dans l’Ordre des héros nationaux Kabila-Lumumba (du nom de l’ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné en 2002, et du nom de l’éphémère Premier ministre congolais après l’indépendance, Patrice Emery Lumumba, qui avait connu un sort identique en janvier 1961), a précisé la présidence congolaise sur son site internet. Parmi les lauréats figuraient des médecins, mais aussi des professeurs d’université comptant à leur actif des publications scientifiques qui couronnent leurs recherches en santé, principalement en chirurgie cardiaque pédiatrique. Cinq Belges ont été décorés: les professeurs André Vliers, Jean Rubay, Thierry Sluysmans et Luc Van Obbergh, ainsi qu’Anita Clément de Cléty, qui font partie d’une ONG appelée Chaîne de l’Espoir Belgique. Cette association a effectué, en 2022 et 2023, des opérations à cœur ouvert vitales pour des enfants congolais à Kinshasa – une première en RDC -, dans la foulée de missions antérieures. Deux médecins congolais, des cardiologues pédiatres formés à l’UCLouvain, les professeurs Joseph Shiku Diayisu et John Senga Lwamba, ont également été récompensés. Dans son intervention, le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matutezolua Kamasongwe, a rappelé les interventions micro-chirurgicales de haute technicité effectuées avec succès sous le couvert de l’ASBL Chirurgie pédiatrique en Afrique (CHIRPA, fondée notamment par les ONG Chaîne de l’Espoir Belgique et RDC).

Que pensez-vous de cet article?