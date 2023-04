RDC: le pont aérien de l’UE a livré 140 tonnes d’aide humanitaire à Goma

La première phase du pont aérien humanitaire initié début mars par l’Union européenne pour la République démocratique du Congo (RDC) prend fin ce mercredi avec un quatrième vol de 36 tonnes de fournitures essentielles, a indiqué la Commission européenne. Au total, cette première phase opérée avec le soutien de la France a permis de livrer à Goma (est de la RDC) 140 tonnes de marchandises à des partenaires humanitaires de l’UE sur place, tels que l’UNICEF ou Save the Children, selon l’exécutif européen.

C’est en raison de la détérioration « dramatique » de la situation humanitaire dans l’est de la République démocratique du Congo que l’UE a mis en place ce pont aérien humanitaire transportant notamment des médicaments, du matériel et des équipements nutritionnels, à destination de Goma (Nord-Kivu).D’autres vols devraient avoir lieu dans les semaines à venir, selon le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenar?i?.Environ un million de personnes vivent dans des conditions désastreuses après avoir été contraintes de quitter leur foyer ces douze derniers mois pour fuir les combats liés à la résurgence du groupe armé M23, qui occupe de larges pans du Nord-Kivu.Le manque d’eau potable et de latrines dans les différents sites accueillant des déplacés a entraîné l’apparition et la propagation de la rougeole et du choléra. Des familles entières subissent ainsi intempéries, épidémies mais aussi violences sexuelles, selon l’ONG Médecins sans frontières (MSF).