Soudan: lacrymogènes contre les anti-putsch pour un anniversaire sous tension

Au Soudan, les prodémocratie conspuent jeudi militaires et paramilitaires qui ont plongé le pays dans une nouvelle impasse politique, marquant l’anniversaire de deux révoltes ayant renversé des putschistes dans ce pays quasiment toujours tenu par des généraux.

Aux traditionnels « Les militaires à la caserne » et « Le peuple veut un pouvoir civil », s’est joint jeudi un nouveau mot d’ordre: « dissolution des Janjawids », ces ex-miliciens de la guerre du Darfour désormais regroupés dans les Forces de soutien rapide (FSR), dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemedti ».

Car ce n’est plus désormais le conflit entre civils et militaires qui maintient le Soudan dans l’impasse mais la rivalité entre le chef de facto du pays depuis son putsch d’octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son second, Hemedti.

A cause de leur désaccord, la signature de l’accord de sortie de crise censé relancer la transition démocratique a de nouveau été repoussée jeudi.

En réponse, le bloc civil historique des Forces de la liberté et du changement (FLC) avait appelé à des manifestations monstres ce 6 avril qui marque deux anniversaires: ceux des révoltes de 1985 et 2019 qui ont fait tomber deux présidents putschistes.

– « Où est la paix? » –

Face aux manifestants, des dizaines de blindés quadrillaient depuis mercredi la capitale, barrant les ponts menant à ses banlieues et encerclant le palais présidentiel vers lequel ont convergé les manifestants.

Dès le départ des cortèges, les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants à Omdourman, banlieue nord-ouest de Khartoum, ainsi que dans le centre de la capitale et à Port-Soudan, ville côtière de l’Est, ont rapporté des témoins à l’AFP.

D’autres cortèges sont sortis à Wad Madani, à 200 km au sud de Khartoum, selon des témoins sur place, ainsi qu’au Darfour, déchiré par une guerre qui a éclaté en 2003, où des manifestants brandissaient des pancartes: « Où est la paix? ».

« Liberté, paix et justice » répète inlassablement la rue depuis 2019, quand elle avait poussé l’armée à limoger l’un des siens, Omar el-Béchir, et à promettre de démanteler sa dictature militaro-islamiste.

« On va poursuivre notre révolution jusqu’à ce qu’on obtienne un Etat civil et démocratique », lance à l’AFP Mohanad Ahmed, manifestant de 23 ans dans le centre de Khartoum.

« On n’abandonnera pas nos rêves parce que nos frères sont morts en se battant pour eux », renchérit Nada Abderrahim, 20 ans, au milieu du cortège où de nombreuses familles brandissent les portraits des centaines de manifestants tués dans la répression depuis quatre ans.

En 2019, alors que le pays, l’un des plus pauvres au monde, entamait son retour dans le concert des nations et se lançait sur la voie de la transition démocratique après trente années de dictature, les FLC formaient même un gouvernement civil de transition, censé s’effacer lors des premières élections libres.

– Rivalités –

Mais le 25 octobre 2021, alors qu’approchait l’échéance de la remise du pouvoir aux civils, le général Burhane a brutalement refermé la parenthèse démocratique.

Il a mené un putsch, raflant à l’aube la quasi-totalité des ministres et responsables civils. Depuis, le Soudan n’a cessé de s’enfoncer dans le marasme politique et surtout économique, la communauté internationale ayant cessé toute aide.

Un an après, civils, militaires et paramilitaires ont repris le chemin des négociations et promis de signer le 1er avril un accord-cadre censé faire revenir le partage du pouvoir.

D’abord repoussée à jeudi, la signature a de nouveau été reportée dans la nuit « en raison de la reprise des pourparlers entre militaires », ont indiqué tard mercredi les FLC.

« Une dernière question doit encore être finalisée », ont-elles poursuivi. Selon des experts, il s’agit des modalités de l’intégration des paramilitaires des FSR aux troupes régulières.

La secrétaire d’Etat américaine adjointe chargée de l’Afrique Molly Phee a annoncé avoir appelé le général Daglo jeudi « pour souligner le soutien des Etats-Unis aux aspirations du peuple soudanais à agir maintenant pur transférer le pouvoir à un gouvernement emmené par les civils ».

Lors d’une allocution pour l’anniversaire du 6 avril 1985, le général Burhane a assuré que « les parties oeuvraient désormais sans relâche pour achever les discussions ».

« Le report de la signature n’a été fait que dans le but de créer un cadre solide », a-t-il affirmé, sans pour autant calmer la rue –tout comme la répression qui a fait depuis le coup d’Etat 125 morts, selon des médecins pro-démocratie.

