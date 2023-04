L’UE débloque 9 millions d’euros pour la gestion des réfugiés du Burundi

L’Union européenne a affecté 9 millions d’euros à l’aide destinée aux réfugiés burundais dans les États voisins et à ceux qui sont rentrés volontairement au pays, a annoncé lundi la Commission européenne. Depuis 2020, les réfugiés burundais, qui ont fui les violences commises lors des élections en 2015, ont commencé à rentrer au pays, mais plus de 300.000 d’entre eux se trouvent toujours dans les États voisins que sont la Tanzanie, la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et l’Ouganda, rappelle l’exécutif dans un communiqué.

Depuis 2017, plus de 200.000 réfugiés burundais sont retournés dans leur pays. Les rapatriés ont besoin d'aide pour réintégrer leur communauté d'origine ou intégrer une nouvelle communauté. Ils sont souvent confrontés à des difficultés, étant donné que les agriculteurs rapatriés peuvent avoir perdu leurs terres dans l'intervalle. Quant aux réfugiés burundais dans les pays d'asile voisins, la plupart d'entre eux dépendent entièrement de l'aide internationale pour couvrir leurs besoins essentiels tels que la nourriture, la santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'hébergement et l'éducation.