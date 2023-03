RDC: une vingtaine de jeunes tués et plusieurs portés disparus à Lubumbashi

Une vingtaine de corps sans vie de jeunes gens ont été retrouvés dans une rivière de Lubumbashi, la deuxième ville de République démocratique du Congo, et plusieurs autres sont portés disparus, apparemment victimes de l’action des forces de sécurité congolaises, a rapporté mercredi le site d’information Actualité.cd, en citant un parti politique et la société civile locale. « La gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga dénonce ces massacres perpétrés par certains commandos du poste avancé au quartier Kilobelobe, lesquels massacres ont fait perdre la vie à plus de 25 personnes par balles et d’autres par noyade », a indiqué mercredi la société civile du Haut-Katanga – dont Lubumbashi est le chef-lieu – dans un communiqué.

Le parti politique Unafec (Union des nationalistes démocrates et fédéralistes) a pour sa part affirmé que ses 21 jeunes membres ont été tués par l'armée congolaise et d'autres sont introuvables à ce jour. « Nous sommes en deuil. Nous avons vécu dans cette ville une situation grave. Des personnes qui portaient la tenue des militaires guidées par un civil, un défenseur judiciaire, ont trouvé nos jeunes à l'endroit où ils font régulièrement leurs réunions et ils ont commencé à tirer. Certains ont reçu des balles et d'autres en fuyant se sont noyés dans la rivière Naviundu », a déclaré le président national de l'Unafec, Jean Umba Lungange. « Nous nous retrouvons pour le moment avec 21 corps, et il y a encore des personnes disparues qui ne sont pas encore retrouvées. Il y a des parents qui cherchent des enfants qu'ils n'ont pas encore retrouvés », a-t-il ajouté. Selon la société civile, les corps sont répartis dans les différentes morgues de la ville notamment dans les communes de Sendwe, Kenya et Taba Congo. En début de semaine, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe, avait fait état de cinq corps repêchés dans la rivière Naviundu, dans la commune de Kampemba. Il avait annoncé des enquêtes pour déterminer les circonstances de cette découverte macabre. Les tensions sont fréquentes entre les jeunes de l'Unafec (fédéraliste) et ceux du parti du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS). Ces deux partis appartiennent à l'Union sacrée de la Nation (USN), la plateforme rassemblée par M. Tshisekedi, mais l'Unafec est minée par des divisions internes depuis le décès en août 2021 de son fondateur, Gabriel Kyungu wa Kumwanza. En décembre dernier, deux jeunes avaient trouvé la mort lors d'affrontements entre militants des deux partis – la base de l'Unafec est katangaise, alors que celle de l'UDPS est kasaïenne – dans la commune lushoise de la Kenya pour une question de perception de taxes sur certains transports.