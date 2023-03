Manifestation réprimée au Tchad: 259 condamnés sont graciés

Photo: Le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, à N’Djamena, le 8 octobre 2022. DENIS SASSOU GUEIPEUR / AFP

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a gracié lundi 259 des 262 manifestants condamnés à de la prison ferme après une manifestation contre le pouvoir réprimée dans le sang en octobre. Ces 259 personnes condamnées pour des « faits d’attroupement non autorisé, de destruction des biens, incendie volontaire, violence et voie de fait, coup et blessures volontaires, troubles à l’ordre public (…) bénéficient de la grâce présidentielle », peut-on lire dans un décret présidentiel consulté par l’AFP.