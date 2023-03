Le bilan du cyclone Freddy au Malawi s’élèvera à 1.000 morts, estiment les autorités

Le bilan du cyclone Freddy pourrait s’élever à plus de 1.000 morts au Malawi. C’est ce qu’a indiqué l’autorité nationale de gestion des catastrophes à l’agence de presse allemande dpa mardi. « Sept jours se sont écoulés et les chances de retrouver en vie les personnes piégées dans la boue sont minces », a déclaré Charles Kalemba, un haut fonctionnaire de l’autorité de gestion des catastrophes. Les autorités ont confirmé 499 décès à ce jour. En outre, 349 personnes sont actuellement portées disparues et 1.300 blessés graves sont hospitalisés. Environ un demi-million de personnes ont fui les fortes pluies, les inondations et les glissements de terrain. En outre, au moins 530 personnes se sont réfugiées dans des camps de fortune, a déclaré M. Kalemba.

La semaine dernière, le cyclone a semé la dévastation dans le sud-est de l'Afrique pour la deuxième fois ce mois-ci. Des décès ont également été enregistrés dans le Mozambique voisin et sur l'île de Madagascar. Le 21 février, Freddy a d'abord touché terre à Madagascar. De là, le cyclone s'est déplacé vers le Mozambique, puis a retraversé l'océan Indien. Le 11 mars, il a de nouveau atteint Madagascar et s'est déplacé vers le Malawi. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Freddy, qui fait rage depuis le 6 février, devrait être le cyclone le plus long depuis le début des relevés météorologiques.